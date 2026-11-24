Την ευθύνη της Ουκρανίας για την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εναντίον ρωσικού φορτηγού πλοίου στον Κόλπο της Φινλανδίας, το περασμένο Σάββατο, επιβεβαίωσε επίσημα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, ο Ουκρανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το πλοίο «Sparta II» συνιστούσε «θεμιτό στόχο» για τις ουκρανικές δυνάμεις, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, μετέφερε οπλισμό. Το πλήγμα εντάσσεται στη διευρυνόμενη εκστρατεία αντιποίνων του Κιέβου απέναντι στη ρωσική εισβολή, με τον Ζελένσκι να υπεραμύνεται παράλληλα των επιθέσεων με ναυτικά drones κοντά στη Λιβύη και να δεσμεύεται πως αυτές θα συνεχιστούν.

Το χρονικό της επίθεσης και η ρυμούλκηση

Μετά το χτύπημα στον Κόλπο της Φινλανδίας, στη Βαλτική Θάλασσα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εμπορευματοκιβώτια του πλοίου. Το «Sparta II» παρασύρθηκε προς τα φινλανδικά χωρικά ύδατα, όπου παρέμεινε προσωρινά αγκυροβολημένο ανοιχτά του Ελσίνκι, προτού καταφθάσουν άλλα ρωσικά σκάφη για να το ρυμουλκήσουν στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το ρωσικό Υπουργείο Μεταφορών, διακρίνεται το πλήρωμα να ψύχει διαρκώς το σκάφος κατά την άφιξή του, προκειμένου να αποφευχθεί αναζωπύρωση της φωτιάς.

Προβληματισμός στους Ευρωπαίους συμμάχους

Ο Ουκρανός ηγέτης παραδέχτηκε πως η συγκεκριμένη επιχείρηση ενδέχεται να προκάλεσε ανησυχία σε ορισμένους συμμάχους του Κιέβου. Πράγματι, ευρωπαϊκές χώρες, με κυριότερες τη Γερμανία και τη Νορβηγία, έχουν ήδη εκφράσει φόβους για πιθανή κλιμάκωση και επέκταση της σύγκρουσης στην περιοχή της Βαλτικής.

Ο Υπουργός Άμυνας της Νορβηγίας, Τόρε Σάντβικ, τόνισε ότι το Όσλο βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ουκρανική πλευρά σχετικά με «την ανάγκη για σταθερότητα στις άμεσα γειτονικές μας περιοχές». Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Όλες οι επιθέσεις θα σταματούσαν αμέσως εάν η Ρωσία σταματούσε αυτόν τον πόλεμο. Ωστόσο, εστιάζουμε στο γεγονός ότι η Ουκρανία πρέπει να ενεργεί εντός των κανόνων του διεθνούς δικαίου».

Το μήνυμα προς το νέο Κογκρέσο και τον Τραμπ

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε τις επόμενες διπλωματικές του κινήσεις απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως δήλωσε, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν καταφέρει να πείσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο έως το τέλος του έτους και δεν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία αποδεκτή από το Κίεβο, η Ουκρανία θα απευθυνθεί στο νέο, ελεγχόμενο πλέον από τους Δημοκρατικούς, Κογκρέσο.

Στόχος του θα είναι η ενίσχυση της πίεσης προς τη Μόσχα, μέσω ενός ισχυρού πακέτου αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας και της επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.