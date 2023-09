Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που προέρχεται από αγώνες ενόργανης γυμναστικής στην Ιρλανδία.

Το εν λόγω εξοργιστικό στιγμιότυπο απεικονίζει μια τελετή απονομής μεταλλίων σε μικρά παιδιά κατά την οποία αξιωματούχος απονέμει μετάλλια σε όλα τα λευκά κορίτσια που στέκονται στη σειρά, προσπερνώντας επιδεικτικά ωστόσο το μαύρο κοριτσάκι.

Μάλιστα, οι υπόλοιπες μικρές αθλήτριες κοιτούν με απορία προσπαθώντας να καταλάβουν για ποιον λόγο ακριβώς δεν έλαβε μετάλλιο η συναθλήτριά τους.

Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ

— Mohamad Safa (@mhdksafa) September 22, 2023