Η Γεωργία αποκάλυψε για πρώτη φορά στο κοινό την ιστορική κάβα του Στάλιν, η οποία στεγαζόταν στην Τιφλίδα για δεκαετίες.

Φιλοξενεί περίπου 40.000 φιάλες κρασιού, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων γαλλικών και γεωργιανών ετικετών, μερικά από τα οποία χρονολογούνται από τις αρχές του 19ου αιώνα.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η συλλογή περιλαμβάνει επίσης κρασιά που ανήκαν στους Τσάρους Αλέξανδρο Γ΄ και Νικόλαο Β΄, τα οποία αποκτήθηκαν από τους Σοβιετικούς μετά την Επανάσταση του 1917.

Η συλλογή έχει ιδιαίτερη ιστορική βαρύτητα, καθώς συνδέεται με τον Στάλιν, ο οποίος φέρεται να εμπλούτιζε προσωπικά το κελάρι με ετικέτες από τη Γεωργία αλλά και από κορυφαία γαλλικά οινοποιεία του Μπορντό.

Η γεωργιανή κυβέρνηση σχεδιάζει να διαθέσει μέρος της συλλογής μέσω διεθνούς δημοπρασίας, με τα έσοδα να κατευθύνονται στη δημιουργία νέας σχολής εκπαίδευσης στον τομέα της οινοπαραγωγής, ενισχύοντας έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της χώρας.

Πηγή: RaiNews.it