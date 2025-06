Για όγδοη μέρα συνεχίζονται οι εμπόλεμες συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με τις δύο αντιμαχόμενες χώρες να αλληλεπιτίθενται με πυραύλους, προκαλώντας τον όλεθρο και τον τρόμο στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών, με τις σειρήνες να ηχούν μανιασμένα προειδοποιώντας τους άμαχους να οδηγηθούν στα καταφύγια για να σώσουν τις ζωές τους.

Εν τω μεταξύ, το πρόσφατο πυραυλικό πλήγμα του Ισραήλ στα κεντρικά γραφεία της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν και τα πλάνα από τη διακοπή ενός ιρανικού κρατικού δελτίου ειδήσεων μετά από την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή τράβηξαν την προσοχή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, καθώς οι δύο αντιμαχόμενες χώρες αλληλοεπιτίθενται σε μια δραματική κλιμάκωση της έντασης.

Ο Fred Pleitgen δημοσιογράφος του CNN μπήκε στο εν λόγω τηλεοπτικό στούντιο στην Τεχεράνη του Ιράν, το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερώς από την επίθεση.

Οι εικόνες που κατέγραψε είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Καμένες καρέκλες και γραφεία, λιωμένες συσκευές τηλεφώνων και πύργοι υπολογιστών, μια εικόνα ανεπανάληπτης καταστροφής που πραγματικά συγκλονίζει.

Τα κεντρικά γραφεία της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, του Ιρανικού Ινστιτούτου Ιρανικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, το οποίο βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ την περασμένη Δευτέρα, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Ολόκληρο το κτήριο έχει μετατραπεί σε έναν «σκελετό» από σκυρόδεμα, υπάρχουν θραύσματα γυαλιών παντού, ακόμη και έξω από το κτήριο. Οι εργάτες που καθάριζαν τα συντρίμμια είπαν ότι είχαν γίνει δύο χτυπήματα στο κτήριο, ένα από κάθε πλευρά.

Το στούντιο είναι εντελώς κατεστραμμένο, με το τραπέζι του παρουσιαστή να έχει γίνει συντρίμμια. Στη βασική αίθουσα ειδήσεων, αυτό που φαινόταν να είναι το μεσημεριανό γεύμα κάποιου, βρισκόταν ακόμη σε ένα γραφείο δίπλα σε λιωμένα τηλέφωνα, οθόνες και υπολογιστές. Οι περισσότεροι από το προσωπικό είχαν φύγει όταν το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα γίνουν χτυπήματα στην περιοχή εκείνη της Τεχεράνης, αλλά μια μικρή ομάδα παρέμεινε.

Την ώρα της επίθεσης, η παρουσιάστρια Σαχάρ Εμαμί βρισκόταν στον αέρα, κουνώντας το δάχτυλο και κατακεραυνώνοντας το Ισραήλ. Μετά την έκρηξη αναγκάστηκε να φύγει άρον άρον και έντρομη από το στούντιο, ενώ η κάμερα «έπιανε» την σκόνη και τους σοβάδες που έπεφταν γύρω της.

Ένας δημοσιογράφος σκοτώθηκε στην αίθουσα ειδήσεων, με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων, σύμφωνα με τις Αρχές, να φτάνει τους τρεις υπαλλήλους της κρατικής τηλεόρασης.

08:30 Ο IDF κατέστρεψε εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων στο Ιράν και σκότωσε στρατιωτικό διοικητή

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε πριν από λίγο τρεις εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων που ήταν έτοιμοι για επίθεση στο Ισραήλ, μαζί με έναν Ιρανό στρατιωτικό διοικητή που επιχειρούσε στο σημείο εκτόξευσης στο Ιράν, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσίευσαν πλάνα από τις επιθέσεις.

