Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός της συνδυασμένης επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι. Στόχος της επίθεσης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (15/10), ήταν το προεδρικό συγκρότημα Αλ Μαασίκ στην προσωρινή πρωτεύουσα της Υεμένης, Άντεν, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Υγείας, ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται δύο μέλη της προσωπικής φρουράς του πρωθυπουργού Σάγια αλ Ζιντάνι, καθώς και στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας και διοικητικοί υπάλληλοι.

Βίντεο από την επίθεση:

Ασφαλές το υπουργικό συμβούλιο – Τι υποστηρίζουν οι Χούθι

Επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Πληροφοριών διαβεβαιώνει ότι τόσο ο πρωθυπουργός όσο και τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης είναι απόλυτα σώοι. Η επίθεση αυτή θεωρείται από τις πλέον σοβαρές που έχουν καταγραφεί από τις αρχές Οκτωβρίου, όταν και ξεκίνησε η στρατιωτική επιχείρηση «Αυγή της Υεμένης».

Από την πλευρά τους, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι στοχεύουν κάθε στρατιωτική παρουσία της Σαουδικής Αραβίας. Ισχυρίστηκαν, μάλιστα, ότι εντός του κυβερνητικού κτιρίου λειτουργούσε σαουδαραβικό κέντρο επιχειρήσεων.

Παρά τις ζημιές, η κυβέρνηση της Υεμένης τόνισε ότι η κρατική λειτουργία δεν πρόκειται να παραλύσει, υπογραμμίζοντας σε ανακοινωθέν της πως το μέλλον της χώρας δεν θα καταστεί όμηρος μιας ένοπλης πολιτοφυλακής που στηρίζεται στη βία.

Σκληρή απάντηση της κυβέρνησης: Νεκρός κορυφαίος διοικητής των Χούθι

Στον αντίποδα των εξελίξεων, οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης ανακοίνωσαν την εξόντωση του «Αμπού αλ Φαντλ αλ Χαντραμί», ενός από τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη των Χούθι. Ο εν λόγω διοικητής θεωρούνταν ο εγκέφαλος των επιχειρήσεων βαλλιστικών πυραύλων και drones της οργάνωσης, ενώ διέθετε εξειδικευμένη στρατιωτική εκπαίδευση από το Ιράν.

Απειλές για τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας και μπαράζ αναχαιτίσεων

Λίγο πριν το πλήγμα στο Άντεν, οι Χούθι είχαν εκδώσει νέες προειδοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι ο εναέριος χώρος και τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας συνιστούν επικίνδυνες ζώνες. Παράλληλα, έκαναν λόγο για δεκάδες σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της Σαναά.

Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό το Ριάντ ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην αποτελεσματική αναχαίτιση πολλαπλών αεροπορικών απειλών (drones και πυραύλων κρουζ) πάνω από περιοχές όπως η Χαμίς Μουσάιτ, η Μεδίνα και η Ανατολική Επαρχία.

Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, υποστράτηγος Τούρκι αλ Μάλικι, χαρακτήρισε τους Χούθι ως την πρώτη τρομοκρατική οργάνωση με τόσο προηγμένο οπλοστάσιο (βαλλιστικούς πυραύλους, drones αυτοκτονίας και παγιδευμένα ταχύπλοα), υπογραμμίζοντας την απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την περιφερειακή σταθερότητα.

Παρεμβάσεις για τις τιμές του πετρελαίου

Η έξαρση των επιθέσεων σε υποδομές και θαλάσσιες οδούς έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία για τις επιπτώσεις στις τιμές των καυσίμων.

Στο ζήτημα τοποθετήθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω της πλατφόρμας Truth Social κατηγόρησε τους Χούθι και το Ιράν για ενορχηστρωμένη προσπάθεια τεχνητής αύξησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου.