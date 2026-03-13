Η πρεσβεία του Ιράν στη Χάγη (Κάτω Χώρες) δημοσίευσε ένα βίντεο κινουμένων σχεδίων, που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει συνέντευξη Τύπου. Όταν του απευθύνουν ερώτηση σχετικά με την επίθεση στο σχολείο «Shajareh Tayyebeh» στην περιοχή Μινάμπ, στην οποία σκοτώθηκαν περισσότερα από εκατό μικρά κορίτσια, το βίντεο απεικονίζει τον εγκέφαλο του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, γεμάτο με μικρούς δαίμονες να του φωνάζουν «πες ψέματα, πες ψέματα», αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι η Ουάσιγκτον αποκρύπτει την πραγματικότητα γύρω από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Σάτιρα με πολιτικό μήνυμα από την πρεσβεία του Ιράν

Το βίντεο εντάσσεται σε μια ευρύτερη επικοινωνιακή εκστρατεία της Τεχεράνης, η οποία επιχειρεί να αναδείξει το τραγικό γεγονός ως παράδειγμα εγκλήματος πολέμου εναντίον αμάχων και να ενισχύσει τη διεθνή πίεση για τη διεξαγωγή έρευνας και την απόδοση ευθυνών.

Παρακολουθήστε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Η επίθεση στο σχολείο της Μιναμπ

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου 2026, την πρώτη ημέρα των αεροπορικών επιδρομών, που σηματοδότησαν την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Πύραυλος έπληξε το διώροφο κτήριο του σχολείου «Shajareh Tayyebeh» στην πόλη Μιναμπ της επαρχίας Χορμοζγκάν, προκαλώντας την κατάρρευση της οροφής πάνω σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που βρίσκονταν στις τάξεις τους.

An Iranian mother whose two children were killed in a school strike in Minab described the aftermath, saying “I saw mothers clawing at the ground… fathers didn’t know what to do.” She said her son Sobhan was “very kind, with eyes always ready to cry,” and that after learning of… pic.twitter.com/dVAX1BCELJ — Clash Report (@clashreport) March 12, 2026



Σύμφωνα με τις ιρανικές Αρχές, από την επίθεση σκοτώθηκαν περίπου 168 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες ακόμη, ενώ τα περισσότερα θύματα ήταν κορίτσια ηλικίας 7 έως 12 ετών.

Το πλήγμα θεωρείται μέχρι στιγμής το πιο αιματηρό περιστατικό με θύματα αμάχους, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Βίντεο από το βομβαρδισμό του σχολείου:

The US military accidentally struck an Iranian elementary school, in an attack that state media said killed at least 168 children and 14 teachers, likely due to outdated information about a nearby naval base, according to two sources briefed on the preliminary findings of an… pic.twitter.com/zgtwCFkYUI — CNN (@CNN) March 11, 2026

Μαρτυρίες από το σημείο περιγράφουν σκηνές χάους, με γονείς και κατοίκους να σκάβουν στα ερείπια προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες, ενώ σχολικά βιβλία, τσάντες και προσωπικά αντικείμενα των μαθητών βρέθηκαν διάσπαρτα κάτω από τα χαλάσματα.

Τα ερωτήματα για την ευθύνη

Η Τεχεράνη κατηγόρησε εξαρχής τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι ευθύνονται για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων, που βρίσκονταν σε εξέλιξη εκείνη την ημέρα.

Από την πλευρά τους, τόσο η Ουάσιγκτον όσο και το Τελ Αβίβ, αρνήθηκαν αρχικά την ευθύνη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ότι «κατά την άποψή του» η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από ιρανικό οπλισμό, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία.

🚨BULLSHIT: Trump says IRAN bombed the elementary school that killed 175 people, even though the timing doesn’t work. Trump: “Based on what I’ve seen, it was done by Iran.” Hegseth: “We’re investigating.” Look at Hegseth’s face. He knows he’s lying. pic.twitter.com/JnFJTRAtDx — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) March 7, 2026

Ωστόσο, προκαταρκτικές έρευνες και αναλύσεις δορυφορικών εικόνων, έχουν εγείρει πολλά ερωτήματα γύρω από το περιστατικό. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, το πλήγμα ενδέχεται να προήλθε από πύραυλο τύπου Tomahawk, ενώ αμερικανικές στρατιωτικές πηγές εξετάζουν το ενδεχόμενο, η επίθεση να βασίστηκε σε παρωχημένες πληροφορίες, που χαρακτήριζαν την περιοχή ως στρατιωτική εγκατάσταση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η επίθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι το πλήγμα μπορεί να συνδέεται με τη χρήση αμερικανικού πυραύλου τύπου Tomahawk cruise missile.

Σύμφωνα με βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Ιράν ορισμένα από τα συντρίμμια φαίνεται να φέρουν την ένδειξη «Made in USA», καθώς και ονόματα εταιρειών της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας, εν μέσω αυξανόμενων στοιχείων ότι ένας αμερικανικός πύραυλος Tomahawk, ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε στις επιθέσεις στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, όταν ρωτήθηκαν σχετικά.

Έρευνα του Reuters ανέφερε επίσης ότι το σχολείο είχε εμφανή χαρακτηριστικά πολιτικής εγκατάστασης και παρουσία στο διαδίκτυο για χρόνια, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση τη διαδικασία επιλογής στόχων.

Διεθνείς αντιδράσεις

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις διεθνώς. Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Γκόρντον Μπράουν, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δημιουργήσει ειδικό διεθνές δικαστήριο για εγκλήματα κατά παιδιών σε πολεμικές συγκρούσεις, επικαλούμενος την επίθεση στο σχολείο της Μιναμπ ως χαρακτηριστικό παράδειγμα.

«Δύο δικαιολογίες χρησιμοποιούνται συνήθως από τους δράστες επιθέσεων σε σχολεία: ότι δεν ήταν σκόπιμες ή ότι τα συγκεκριμένα σχολεία χρησιμοποιούνταν ως στρατιωτικές βάσεις. Αυτό τους έχει επιτρέψει να «επικαλούνται μια υπεράσπιση που εξακολουθεί να αναγνωρίζεται στο διεθνές δίκαιο», λέει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φορείς του ΟΗΕ ζητούν ανεξάρτητη διεθνή έρευνα, τονίζοντας ότι τα σχολεία προστατεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και ότι οι επιθέσεις σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, θεωρούνται σοβαρές παραβιάσεις του.

🔴 Italian Prime Minister Meloni: “I strongly condemn the massacre of young girls at the Minab school in Iran, express solidarity with the victims’ families, and call for the swift identification of those responsible for this tragedy.” pic.twitter.com/JtH4f7goSW — Universal News (@universalnewsx) March 11, 2026

Η τραγωδία της Μιναμπ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα επεισόδια του πολέμου, με το ζήτημα της ευθύνης να παραμένει ανοιχτό και να τροφοδοτεί την πολιτική και επικοινωνιακή αντιπαράθεση ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.