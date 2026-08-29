Με καπνούς γέμισε το Λονδίνο το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8), εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε βιομηχανική περιοχή στο Νίσντεν, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, κοντά στο Στάδιο Γουέμπλεϊ, έπειτα από αναφορές για έκρηξη.

Στο σημείο επιχείρησαν περίπου 125 πυροσβέστες, με 20 πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να κρατήσουν κλειστές πόρτες και παράθυρα και, εφόσον είναι δυνατόν, να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, καθώς η πυρκαγιά είχε προκαλέσει πυκνούς καπνούς.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι το κτήριο ενδέχεται να είναι αποθήκη της Amazon.