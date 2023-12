Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον δέκα αγνοούνται ύστερα από κατολίσθηση, που προκλήθηκε από τις καταρρακτώδεις βροχές στη νήσο Σουμάτρα της Ινδονησίας.

Μια 78χρονη έχασε τη ζωή της την Παρασκευή (1/12) και ένα πτώμα βρέθηκε τη Δευτέρα (4/12), στις επιχειρήσεις ερευνών για τον εντοπισμό αγνοουμένων, διευκρίνισε ο επικεφαλής των συνεργείων διάσωσης, Μπουντιόνο.

Μεταξύ των δέκα αγνοούμενων, τα δύο είναι παιδιά 6 και 8 ετών.

Τα συνεργεία διάσωσης διεξάγουν έρευνες στη λίμνη με πολλά σκάφη και δύτες που αναζητούν τους αγνοούμενους, ενώ έρευνες γίνονται και στην ξηρά γύρω από την Τόμπα, σημείωσε.

Αυτοί χρησιμοποιούν ηχοεντοπιστή (σόναρ), φοβούμενοι ότι τα πτώματα μπορεί να έχουν παρασυρθεί μέσα στα νερά της Τόμπα (η μεγαλύτερη ηφαιστειακή λίμνη στον κόσμο), είπε ο αξιωματούχος.

Περίπου 140 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το χωριό, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία ερευνών και διάσωσης.

Η Ινδονησία είναι επιρρεπής σε κατολισθήσεις την περίοδο των βροχών και το πρόβλημα επιδεινώθηκε από την αποψίλωση των δασών και τις παρατεταμένες καταρρακτώδεις βροχές, που προκαλούν πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές του αρχιπελάγους.

Τον Μάρτιο, μια κατολίσθηση σε απομονωμένο νησί της χώρας, η οποία προκλήθηκε από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, ενώ σπίτια και ερείπια θάφτηκαν στη λάσπη.

