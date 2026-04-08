Το Τελ Αβίβ εξαπέλυσε σήμερα, Τετάρτη 8 Απριλίου, σφοδρή επίθεση κατά της Βηρυτού, πραγματοποιώντας 100 αεροπορικές επιδρομές μέσα σε διάστημα 10 λεπτών.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 80 νεκρούς και 200 τραυματίες, όμως υπάρχουν φόβοι για περισσότερους από 300 νεκρούς άμαχους.

Η σφοδρότητα των επιθέσεων αποτυπώθηκε σε δεκάδες βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας καπνούς, συντρίμμια, βομβαρδισμούς και διασωστικά συνεργεία σε πολλές γειτονιές της λιβανικής πρωτεύουσας.

