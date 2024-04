Ο στρατός του Ισραήλ (IDF) έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο μέσα από το δωμάτιο ελέγχου της Πολεμικής Αεροπορίας στο υπόγειο αρχηγείο κατά την διάρκεια του χτυπήματος του Ιράν με drones και πυραύλους.

Στα πλάνα διακρίνονται οι πρώτες αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με τον IDF, η επίθεση του Ιράν περιελάμβανε 170 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 30 πυραύλους κρουζ και 120 βαλλιστικούς πυραύλους — το 99% των οποίων αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα.

The Israeli military releases footage from the Israeli Air Force’s control room at the IDF’s underground headquarters, as the first interceptions of the Iranian missiles and drones were carried out early Sunday. pic.twitter.com/bay0HeXRDA

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 16, 2024

