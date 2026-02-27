Τραμ εκτροχιάστηκε στο Μιλάνο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο, ενώ υπάρχουν και τουλάχιστον 39 τραυματίες.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή που το τραμ εκτροχιάζεται.

Στο βίντεο, που είναι τραβηγμένο από κάμερα σε παρμπριζ αυτοκινήτου, το οποίο ήταν σταματημένο σε φανάρι, φαίνεται το τραμ την ώρα που στρίβει και παίρνει απότομα κλίση, προσκρούοντας σε ένα τοίχο.

Τα τζάμια του οχήματος με εκκωφαντικό θόρυβο σπάνε, ενώ το τραμ σκάει με δύναμη στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο από τον εκτροχιασμό του τραμ στο Μιλάνο:

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τραμ βγήκε από τις γραμμές για άγνωστη προς το παρόν αιτία και προσέκρουσε σε κτήριο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και επιβάτες μέσα σε αυτό.

«Ακούσαμε κάτι κάτω από το τραμ και μετά πέσαμε όλοι», δήλωσε επιβάτης στη La Repubblica.

«Νόμιζα ότι έκανε σεισμό. Καθόμουν και έπεσα στο πάτωμα, μαζί με τους άλλους επιβάτες. Ήταν τρομερό», δήλωσε αρχικά στο ιταλικό πρακτορείο ένας από τους επιβάτες και πρόσθεσε: «Ευτυχώς, χτύπησα μόνο το γόνατό μου, αλλά ο άντρας δίπλα μου αιμορραγούσε από το κεφάλι. Μου πήρε λίγο χρόνο να σηκωθώ και να κατέβω».

«Το τραμ εκτροχιάστηκε και όλοι μας πεταχτήκαμε», είπαν άλλοι επιβάτες, ενώ μια γυναίκα που ήταν μέσα ανέφερε: «Το τραμ έστριψε, ανέβασε ταχύτητα και χτύπησε ένα κτίριο».

«Είχα ανέβει στην προηγούμενη στάση και στεκόμουν δίπλα στον οδηγό. Όλοι έπεσαν πάνω μου», πρόσθεσε ένας άλλος.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. Il bilancio dell’incidente è ancora provvisorio ma c’è una vittima. Secondo quanto si apprende,… pic.twitter.com/s14eMS7cmn — Sky tg24 (@SkyTG24) February 27, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το όχημα κινούνταν προς την Πόρτα Βενέτσια από την Πιάτσα Ρεπούμπλικα όταν βγήκε από τις γραμμές και έπεσε πάνω σε ένα κτήριο.

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Στον τόπο του περιστατικού έχουν σπεύσει διασώστες και αρκετά ασθενοφόρα.