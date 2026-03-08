Τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει πως η Τεχεράνη είναι αυτή που ευθύνεται για τον βομβαρδισμό σχολείου στην πόλη Μινάμπ, αμφισβητώντας την «ακρίβεια» των επιθέσεων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, το ημιεπίσημο ενημερωτικό μέσο του Ιράν «Mehr News Agency» έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από τον βομβαρδισμό.

Σημειώνεται ότι οι ιρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει πως περισσότερα από 150 παιδιά σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε το σχολείο τους.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), από την πλευρά του, έχει αναφέρει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τον απολογισμό των θυμάτων ή τις συνθήκες της επίθεσης.