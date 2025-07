Ένας οδηγός που κουνούσε μια ματσέτα κοντά στο Crypto.com Arena πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε από αστυνομικό του Λος Άντζελες το πρωί της Κυριακής.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες που παρακολουθούσαν από κοντινό ουρανοξύστη.

Λίγο μετά τις 9 π.μ., αστυνομικοί έσπευσαν στην οδό Figueroa και στην Olympic Boulevard μετά από αναφορές για επίθεση με θανατηφόρο όπλο. Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανέφερε ότι ο άνδρας φέρεται να απειλούσε με τη ματσέτα πολίτες και να φώναζε.

Όταν έφτασε η αστυνομία του Λος Άντζελες αναφέρει ότι ο άνδρας -οπλισμένος με ματσέτα- όρμησε εναντίον τους. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε σε ένα μαύρο Dodge Challenger και υπήρξε σύντομη καταδίωξη.

The suspect was struck by gunfire. Officers rendered aid at the scene, and the suspect was transported to a local hospital where he is currently in surgery.

The machete the suspect was armed with will be recovered and booked as evidence.

