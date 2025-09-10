Βίντεο που κυκλοφόρησε, δείχνει τον υπουργό Οικονομικών του Νεπάλ, Πρασάντ Παουντέλ, να αναγκάζεται να καταφύγει σε ένα ποτάμι για να ξεφύγει από τους διαδηλωτές, κατά τη διάρκεια βίαιων διαδηλώσεων στο Κατμαντού.

Ο άνδρας, που φορούσε κράνος μοτοσικλέτας, ξυλοκοπήθηκε επανειλημμένα με ένα ραβδί και στη συνέχεια του αφαιρέθηκαν τα ρούχα.

Μέσα σε 48 ώρες, οι διαδηλώσεις της «Γενιάς Ζ» έχουν πυρπολήσει το Κοινοβούλιο, το Ανώτατο Δικαστήριο και τα σπίτια πολιτικών, ξεκινώντας από τον απερχόμενο πρωθυπουργό Σάρμα Όλι.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους (συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του πρώην πρωθυπουργού, η οποία έχασε τη ζωή της στην πυρκαγιά στο σπίτι της) και περισσότεροι από 400 έχουν τραυματιστεί.

Οι διαδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν με αιτήματα προς την κυβέρνηση να άρει την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να καταπολεμήσει τη διαφθορά, έχουν αναζωπυρωθεί παρά την επανέναρξη της λειτουργίας των εφαρμογών.

Δείτε το βίντεο: