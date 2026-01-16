Δύο αεροσκάφη, κινεζικής προέλευσης, φέρονται να εισήλθαν στον ιρανικό εναέριο χώρο, παρά την ενεργή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, μεταφέροντας όπλα και πυρομαχικά.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο αφότου υπήρξαν επιβεβαιωμένες αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακατανείμει μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων, από τη Νότια Σινική Θάλασσα προς τη Μέση Ανατολή, σηματοδοτώντας την ταχεία κλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων.

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, τα αεροσκάφη ήταν της Mahan Air, μιας ιρανικής αεροπορικής εταιρείας που έχει χαρακτηριστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ύποπτη για μεταφορά όπλων, εξοπλισμού και κεφαλαίων για λογαριασμό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Οι δύο πτήσεις της Mahan Air εντοπίστηκαν να αναχωρούν από τη νότια Κίνα, η μία από την Γκουανγκτζόου και η άλλη από τη Σεντζέν, πριν κατευθυνθούν δυτικά προς την Τεχεράνη.

Δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο: