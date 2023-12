Στη δημοσιότητα έδωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις ένα βίντεο, στο οποίο εικονίζονται δεκάδες Παλαιστίνιοι αιχμάλωτοι στη Λωρίδα της Γάζας. Οι αιχμάλωτοι φαίνονται καθισμένοι οκλαδόν στο έδαφος, γυμνοί μόνο με τα εσώρουχα και τα χεριά ψηλά πίσω από το κεφάλι τους.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, πρόκειται για άνδρες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, οι οποίοι παραδόθηκαν βγαίνοντας από τούνελ. Στα social media πάντως υπάρχουν και αντιδράσεις, που υποστηρίζουν ότι πρόκειται για απλούς πολίτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Israeli media reporting arrests of suspected Hamas and Islamic Jihad members in the Gaza Strip. pic.twitter.com/kHYCPYNaGq

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Over a 100 terrorists have crawled out of the tunnels. pic.twitter.com/SjJTCuPZ4T

— Mossad Commentary (@MOSSADil) December 7, 2023