Με μία ευρεία μυστική επιχείρηση, η Μοσάντ προετοίμασε την σημερινή επιχείρηση κατά του Ιράν. Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν ότι η υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ της χώρας πέρασε λαθραία όπλα στο Ιράν πριν από τα πήγματα του ισραηλινού στρατού, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να στοχοθετήσουν αμυντικές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό, αναφέρει το AP, επικαλούμενο δύο πηγές ασφαλείας.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δημιουργήθηκε μια βάση για την εκτόξευση εκρηκτικών drones στο Ιράν και ότι τα drones ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης για να στοχεύσουν εκτοξευτές πυραύλων σε μια ιρανική βάση κοντά στην Τεχεράνη.

Επιπλέον ανέφεραν ότι το Ισραήλ είχε περάσει λαθραία όπλα ακριβείας στο κεντρικό Ιράν και τα τοποθέτησε κοντά σε συστήματα πυραύλων εδάφους-αέρος. Στοχοθέτησαν επίσης συστήματα κρούσης σε οχήματα. Και τα δύο ενεργοποιήθηκαν κατά την έναρξη των επιθέσεων, προκειμένου να στοχεύσουν τις άμυνες του Ιράν, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

RARE MOSSAD FOOTAGE

published by the Mossad in an unusual manner. Including footage of the Mossad’s operational force during the deployment of precision strike systems intended to destroy Iranian air defense systems. pic.twitter.com/qPO80x04ps

— Mossad Commentary (@MOSSADil) June 13, 2025