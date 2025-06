Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) δημοσίευσε βίντεο από νέα ειδική επιχείρηση, που σύμφωνα με τους Ουκρανούς έπληξε για ακόμη μία φορά τη Γέφυρα του Κερτς προς την Κριμαία. Η επίθεση έγινε με υποβρύχια μέσα και, σύμφωνα με την SBU, άφησε τη δομή «εκτός λειτουργίας». Η SBU δήλωσε ότι «προκάλεσε σοβαρές ζημιές» στα υποστυλώματα με τα εκρηκτικά, τα οποία είχαν ισχύ αντίστοιχη με 1.100 κιλά ΤΝΤ.

BREAKING: Ukraine’s SBU conducted a new special operation and struck the Crimean Bridge for the third time, this time underwater. The bridge is in a state of emergency. pic.twitter.com/ocy3Nf2LGc

— Clash Report (@clashreport) June 3, 2025