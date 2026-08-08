Βίντεο από την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην Ταϊλάνδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου και συγκλονίζει τους πολίτες της χώρας. Την ασύλληπτη τραγωδία προκάλεσε ένας 14χρονος μαθητής, αφήνοντας πίσω του επτά νεκρούς και τουλάχιστον τριάντα τραυματίες πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που μπαίνει στο σχολείο και ανοίγει πυρ:

Ο 14χρονος ξεκίνησε το μακελειό από το σπίτι του, καθώς πυροβόλησε και σκότωσε αρχικά τον παππού και την γιαγιά του και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το σχολείο του στην Μπανγκόκ, σκορπώντας το θάνατο και τον τρόμο σε καθηγητές και συμμαθητές του, πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε πως ο 14χρονος είχε μελετήσει ενδελεχώς στο διαδίκτυο προηγούμενες υποθέσεις μαζικών πυροβολισμών, συλλέγοντας πληροφορίες από διάφορες ιστοσελίδες για να οργανώσει βήμα προς βήμα τη δική του επίθεση.

Αν και οι πρώτες αναφορές των αρχών έκαναν λόγο για τρεις νεκρούς καθηγητές, τρεις μαθητές και τους δύο παππούδες του δράστη, ο νεότερος επίσημος απολογισμός που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Anutin Charnvirakul, διαμόρφωσε την τελική εικόνα της τραγωδίας.

Ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει πέντε νεκρούς καθηγητές στο σχολείο, τους δύο παππούδες στο σπίτι και περισσότερους από τριάντα τραυματίες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και πολλά παιδιά.

Το χρονικό της επίθεσης

O ένοπλος, ο οποίος ήταν ντυμένος με τη μωβ στολή Φυσικής Αγωγής του σχολείου, εισέβαλε στον χώρο και άρχισε να πυροβολεί δεκάδες φορές.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης, μαθητής της 9ης τάξης (Γ΄ Γυμνασίου), οχυρώθηκε στον τρίτο όροφο ενός εκ των κτηρίων του σχολικού συγκροτήματος.

Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση στο κοινό και στους παρευρισκόμενους να αποφύγουν την περιοχή, προκειμένου να μην παρακωλύεται το έργο των ομάδων διάσωσης και της αστυνομίας.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αιματηρών επιθέσεων σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, με πιο πρόσφατο το συμβάν του Φεβρουαρίου στην περιοχή Χατ Γιάι της νότιας Ταϊλάνδης, όπου ένας εκπαιδευτικός είχε χάσει τη ζωή του και ένας μαθητής είχε τραυματιστεί από πυρά ενόπλου.