Βίντεο που φέρεται να δείχνει τη στιγμή του χτυπήματος στο εν κινήσει όχημα του ανώτερου αξιωματικού της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, Behnam Shahriyari, δημοσίευσε ο ισραηλινός στρατός.

🔴ELIMINATED: Behnam Shahriyari, commander of the Quds Force’s Weapons Transfer Unit in the IRGC, was eliminated in a precise IDF strike in western Iran.

Shahriyari was responsible for all weapons transfers from the Iranian regime to its proxies across the Middle East in order… pic.twitter.com/O9nEjuauuW

— Israel Defense Forces (@IDF) June 21, 2025

Ο Shahriyari, σύμφωνα με το Ισραήλ, ήταν επικεφαλής της Μονάδας 190 της Δύναμης Κουντς και υπεύθυνος για τη μυστική μεταφορά όπλων στη Χεζμπολάχ, τη Χαμάς και τους Χούθι.

The commander of Iran’s Quds Force arms transfer unit, Behnam Shahriari, was killed while traveling in western Iran, more than 1,000 kilometers from Israel’s border, the Israel Defense Forces said Saturday in a post on its official X account. The IDF said Shahriari was… pic.twitter.com/PXhuOwjgTD — Iran International English (@IranIntl_En) June 21, 2025

Οι IDF λένε ότι έγινε στόχος της επίθεσης ενώ οδηγούσε με αυτοκίνητο, σε απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων από το Ισραήλ.