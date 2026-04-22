Τα ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης δημοσίευσαν ένα βίντεο, το οποίο δείχνει μια «υπόγεια πόλη», όπως την αποκαλούν, στην οποία φυλάσσονται ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι αλλά και drones «καμικάζι».

Στο βίντεο φαίνεται μια υπόγεια εγκατάσταση, όπου διακρίνονται drones, πύραυλοι και εκτοξευτές μέσα σε υπόγειες εγκαταστάσεις αλλά διακρίνονται και εκτοξεύσεις πυραύλων από το έδαφος.

Δείτε το βίντεο

Αναβάθμιση των εκτοξευτών πυραύλων και drones

Η Τεχεράνη, σύμφωνα με δήλωση του διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Μουσαβί, προχωρά στην αναβάθμιση και την ανανέωση των εκτοξευτών πυραύλων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του (drones) με ταχύτερους ρυθμούς, συγκριτικά με την περίοδο πριν από τα χτυπήματα ΗΠΑ και Ισραήλ.