Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Συγκλονιστικό βίντεο καταγράφει την άγρια καταδίωξη ενός ένοπλου φυγά με μοτοσικλέτα, που τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα φτάνοντας τα 274χλμ την ώρα, να χάνει τον έλεγχο της μηχανής του και να συγκρούεται με αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο 210 του Λος Άντζελες, εχθές (27/10).

Νωρίτερα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να απειλούσε μια γυναίκα ενώ λίγο νωρίτερα είχε σκοτώσει αστυνομικό.

Το βίντεο είναι πραγματικά σοκαριστικό: αποτυπώνει καρέ-καρέ τη δραματική στιγμή που το διερχόμενο αυτοκίνητο συγκρούεται με τη μηχανή.

«Ο αναβάτης κινούνταν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες που έφταναν έως και τα 170 μίλια την ώρα (περίπου 274 χλμ/ώρα), προσπερνώντας τα αυτοκίνητα στον αυτοκινητόδρομο 210 Freeway, προτού συγκρουστεί μετωπικά με διερχόμενο όχημα», σύμφωνα με εντυπωσιακά εναέρια πλάνα που μετέδωσε το FOX 11.

Ο οδηγός της μηχανής, που λίγο νωρίτερα είχε σκοτώσει έναν βοηθό σερίφη, επιχειρούσε να διαφύγει από τις δυνάμεις της αστυνομίας, οδηγώντας επικίνδυνα και αψηφώντας κάθε εντολή να σταματήσει.

Η καταδίωξη που ακολούθησε ήταν καταιγιστική. Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν απεγνωσμένα να προσεγγίσουν τον δράστη, ο οποίος συνέχιζε με ξέφρενη ταχύτητα, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τη ζωή του, αλλά και τη ζωή των υπόλοιπων οδηγών στον δρόμο.

Όπως αποτυπώνεται στα πλάνα που κατέγραψαν τηλεοπτικοί σταθμοί, η σύγκρουση ακινητοποίησης σημειώθηκε τη στιγμή που ο αναβάτης της μηχανής είχε αφήσει το τιμόνι από τα χέρια του, για να φτιάξει ένα σακίδιο που είχε μαζί του.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο αναβάτης να πεταχτεί στον αέρα και να προσγειωθεί με την πλάτη γλιτώνοντας για ελάχιστα εκατοστά να «προσγειωθεί» η μηχανή στο κεφάλι του.

🚨#BREAKING: Watch as a high-speed police motorcycle pursuit takes a shocking turn when a car deliberately rams into the suspect’s bike. The suspect, who was armed was sent crashing in a dramatic end to the chase. pic.twitter.com/1GZftzmKsz — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 27, 2025



Σύμφωνα με τις εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το περιπολικό κινήθηκε αποφασιστικά για να ανακόψει την πορεία του, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μαζί του. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που η μηχανή διαλύθηκε σχεδόν ακαριαία, ενώ το περιπολικό υπέστη σοβαρές ζημιές.

Η καταδίωξη έλαβε χώρα έπειτα από αναφορά στις αρχές για έναν άνδρα που απειλούσε μια γυναίκα με όπλο. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο ένοπλος άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο βοηθός σερίφη Άντριου Νούνιεζ, ο οποίος δέχθηκε σφαίρα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αστυνομικού Σαμ Μπερναντίνο, ο Νούνιεζ υπηρετούσε στο σώμα τα τελευταία έξι χρόνια. Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, που είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, μια δίχρονη κόρη, τη μητέρα του και τέσσερα αδέλφια.

Το βίντεο της στιγμής αυτής έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και έντονα συναισθήματα. Οι εικόνες, που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνουν την ένταση, την ταχύτητα και την επικινδυνότητα της καταδίωξης, αλλά και τη δραματική κατάληξη μιας υπόθεσης που ξεκίνησε με τον τραγικό θάνατο του βοηθού σερίφη.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο δράστης είχε ήδη αφαιρέσει τη ζωή του αστυνομικού πριν επιχειρήσει να διαφύγει με τη μηχανή του, οδηγώντας σε μια από τις πιο επικίνδυνες καταδιώξεις των τελευταίων ετών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση για τα όρια των αστυνομικών καταδιώξεων, τη χρήση βίας και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε τόσο ακραίες περιπτώσεις.

Πηγή: Daily Mail