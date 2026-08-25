Βίντεο αποτυπώνει εικόνες από τις μαζικές διαδηλώσεις που έγιναν στην αρχή του Αυγούστου στο Κίεβο, με χιλιάδες Ουκρανούς να βγαίνουν στους δρόμους και να απαιτούν την άμεση επαναφορά του Μιχαήλ Φεντόροφ στη θέση του Υπουργού Άμυνας. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις, που καταγράφονται στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, αψηφώντας ακόμη και τους αυστηρούς περιορισμούς του στρατιωτικού νόμου.

Η απόφαση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποπέμψει τον 35χρονο αναμορφωτή υπουργό προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς τόσο στο πολιτικό σκηνικό όσο και στην κοινωνία. Ο Φεντόροφ, ο οποίος πιστώνεται τον εκσυγχρονισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, την ενίσχυση της τεχνολογικής υπεροχής και την αλματώδη ανάπτυξη του προγράμματος στρατιωτικών drones, θεωρείται από την κοινή γνώμη κομβικό πρόσωπο για την αμυντική θωράκιση της χώρας.

Ο ίδιος, μετά την αποπομπή του, ζήτησε ξεκάθαρα να ανοίξει άμεσα ο δρόμος για εκλογές στην Ουκρανία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι όμηρος της Ρωσίας» (εννοώντας τις συνθήκες πολέμου που έχουν επιβληθεί).

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε από τις διαδηλώσεις ακούγονται σειρήνες συναγερμού για αεροπορική επιδρομή που ήχησαν στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια της πορείας. Παρά τον κίνδυνο όμως, οι διαδηλωτές παρέμειναν στο σημείο και συνέχισαν την διαμαρτυρία τους.

Δείτε το βίντεο: