Η «μαύρη βροχή» που πέφτει στο Ιράν μετά από πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, θα μπορούσε να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Από τις αμερικανοισραηλινές επιθέσεις, πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε στον ουρανό, κάνοντας την ημέρα να μοιάζει με νύχτα.

Τοξική βροχή αναμεμειγμένη με πετρέλαιο έπεφτε από τον αέρα, ενώ μια κεντρική λεωφόρος ήταν πλαισιωμένη από έναν τοίχο φωτιάς, όπως ανέφερε το NBC.

Ο Ιρανικός Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος προειδοποίησε τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, καθώς οι εκρήξεις απελευθέρωσαν μεγάλες ποσότητες τοξικών υδρογονανθράκων και οξειδίων του θείου και του αζώτου.

Η βροχόπτωση που ακολούθησε θα μπορούσε να είναι «εξαιρετικά όξινη και επικίνδυνη, προκαλώντας χημικά εγκαύματα στο δέρμα και σοβαρή βλάβη στους πνεύμονες», ανέφερε ο οργανισμός. Η υγειονομική υπηρεσία του ΟΗΕ, η οποία διαθέτει γραφείο στο Ιράν και συνεργάζεται με τις Αρχές για έκτακτες ανάγκες υγείας, δήλωσε ότι έλαβε πολλαπλές αναφορές αυτή την εβδομάδα για βροχή γεμάτη πετρέλαιο.

Η Τεχεράνη πνίγηκε στον μαύρο καπνό τη Δευτέρα μετά από πλήγμα σε διυλιστήριο πετρελαίου, σε μια κλιμάκωση των επιθέσεων κατά των εγχώριων ενεργειακών αποθεμάτων του Ιράν στο πλαίσιο της αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας. Ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λιντμάιερ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, ότι η μαύρη βροχή και η όξινη βροχή που τη συνοδεύει αποτελούν πράγματι κίνδυνο για τον πληθυσμό, κυρίως αναπνευστικό, προσθέτοντας ότι το Ιράν έχει ήδη συμβουλεύσει τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

I wouldn’t wish this on any country 💔 https://t.co/gdmw5WBMQw pic.twitter.com/purFbRWN66 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 8, 2026

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για τους υγειονομικούς κινδύνους από τη “μαύρη βροχή” στο Ιράν

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε σήμερα ότι η «μαύρη βροχή» και οι τοξικές ενώσεις στην ατμόσφαιρα στο Ιράν, μετά τα πλήγματα εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα και συμφώνησε με τις συστάσεις των ιρανικών αρχών που προέτρεψαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ο Οργανισμός Υγείας των Ηνωμένων Εθνών, που έχει γραφεία στο Ιράν και συνεργάζεται με τις αρχές σε επείγοντα υγειονομικά θέματα, ανέφερε πως έλαβε πολλές αναφορές για βροχή γεμάτη πετρέλαιο αυτήν την εβδομάδα. Η Τεχεράνη κατακλύστηκε από μαύρο καπνό τη Δευτέρα, μετά τον βομβαρδισμό ενός διυλιστηρίου, σε μια κλιμάκωση των πληγμάτων εναντίον των εγχώριων ενεργειακών αποθεμάτων του Ιράν, στο πλαίσιο της αμερικανο-ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας.

«Η μαύρη βροχή και η όξινη βροχή που πέφτει μαζί της αποτελούν όντως έναν κίνδυνο για τον πληθυσμό, κυρίως στο αναπνευστικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΟΥ Κρίστιαν Λιντμάιερ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη, προσθέτοντας πως το Ιράν συστήνει στους πολίτες να μην βγαίνουν έξω.

Συστάσεις για την προστασία των πολιτών

Ερωτηθείς εάν ο ΠΟΥ υποστηρίζει αυτές τις συστάσεις, ο αξιωματούχος απάντησε: «Δεδομένου του τι κινδυνεύει αυτήν τη στιγμή, οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τα διυλιστήρια που επλήγησαν προκαλώντας φωτιές και εγείροντας σοβαρές ανησυχίες για την ποιότητα του αέρα, τότε είναι σίγουρα μια καλή ιδέα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν «τη μαζική έκλυση τοξικών υδρογονανθράκων, οξειδίων του θείου και αζωτούχων ενώσεων στον αέρα». Επιστήμονες είπαν πως το να εισπνέει κανείς ή να αγγίζει τον καπνό ή σωματίδια θα μπορούσε να προκαλέσει πονοκεφάλους, ερεθισμό του δέρματος ή των ματιών και δυσκολία στην αναπνοή. Η μακροχρόνια έκθεση σε ορισμένες ενώσεις αυξάνει τον κίνδυνο για ορισμένους καρκίνους, συμπλήρωσε.

Ένα βίντεο που εστάλη στο Ρόιτερς από έναν υπάλληλο του ΠΟΥ δείχνει ένα άλλο μέλος του προσωπικού του Οργανισμού να καθαρίζει ένα μαύρο υγρό στην είσοδο του γραφείου του στην Τεχεράνη την 8η Μαρτίου. Το Reuters δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει το υλικό από ανεξάρτητη πηγή.