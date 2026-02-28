Οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις δημοσίευσαν το Σάββατο βίντεο με εκτόξευση πυραύλων από πολεμικό πλοίο κατά του Ιράν.

Ειδικότερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει πυραύλους να εκτοξεύονται από πολεμικό πλοίο, μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται από αεροπλανοφόρο και επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους.

«Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος, στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό, εξαλείφοντας τις άμεσες απειλές από το ιρανικό καθεστώς. Ο Πρόεδρος διέταξε την ανάληψη τολμηρών ενεργειών. Οι δυνάμεις του CENTCOM επιφέρουν ένα συντριπτικό και αμείλικτο πλήγμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Δείτε το βίντεο

 

