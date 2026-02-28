Οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις δημοσίευσαν το Σάββατο βίντεο με εκτόξευση πυραύλων από πολεμικό πλοίο κατά του Ιράν.

As the President stated, our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. The President ordered bold action. CENTCOM forces are delivering an overwhelming and unrelenting blow. pic.twitter.com/B0k5gV4YnU — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026

Ειδικότερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει πυραύλους να εκτοξεύονται από πολεμικό πλοίο, μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται από αεροπλανοφόρο και επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους.

«Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος, στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό, εξαλείφοντας τις άμεσες απειλές από το ιρανικό καθεστώς. Ο Πρόεδρος διέταξε την ανάληψη τολμηρών ενεργειών. Οι δυνάμεις του CENTCOM επιφέρουν ένα συντριπτικό και αμείλικτο πλήγμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Δείτε το βίντεο