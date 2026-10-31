Σοβαρό περιστατικό ασφάλειας σημειώθηκε στα ανοιχτά της Βουλγαρίας, καθώς το ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «CONTSHIP JET», συμφερόντων του εφοπλιστή Νικόλα Πατέρα, έγινε στόχος συντονισμένης επίθεσης από τρία μη επανδρωμένα θαλάσσια drones το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου.

Σε βίντεο φαίνεται το ένα από τα τρία drones που χτύπησαν το πλοίο.Το θαλάσσιο drone που παρουσιάζεται στο βίντεο είναι ένα ταχύπλοο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, το οποίο κατευθύνεται προς το πλοίο-στόχο μεταφέροντας εκρηκτικά.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις των ειδικών στο ρεπορτάζ, η ακριβής ταυτότητά του αποτελεί μυστήριο, καθώς η μορφή του δεν ταυτίζεται με κανένα από τα γνωστά θαλάσσια drones που έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα η Ρωσία ή η Ουκρανία, αν και υπάρχει η εκτίμηση ότι ίσως αποτελεί παραλλαγή ενός ήδη υπάρχοντος ρωσικού μοντέλου.

Το πλοίο, το οποίο έφερε σημαία Λιβερίας και εκτελούσε δρομολόγιο από τη Χάιφα του Ισραήλ προς την Κωνστάντζα της Ρουμανίας, έπλεε εντός της βουλγαρικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης όταν επλήγη, περίπου 16 ναυτικά μίλια από το ακρωτήριο Καλιάκρα.

Την επίθεση επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας Ντιμίταρ Στογιάνοφ.

Αμέσως μετά τα χτυπήματα, το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο κάνοντας χρήση των σωστικών σχεδιών. Πηγή με γνώση του συμβάντος, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ναυτικής ασφάλειας, ανέφερε στο Reuters ότι όλοι οι ναυτικοί απομακρύνθηκαν σώοι. Παράλληλα, η δημόσια ραδιοφωνία της Βουλγαρίας μετέδωσε ότι εστάλη δεξαμενόπλοιο προκειμένου να συνδράμει το πληγέν πλοίο.

Τα τεχνικά στοιχεία του πλοίου και το δρομολόγιο

Το «CONTSHIP JET» πραγματοποιούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο μεταφοράς φορτίου με αφετηρία το λιμάνι της Χάιφα στο Ισραήλ και τελικό προορισμό το ρουμανικό λιμάνι της Κωνστάντζας.

Βάσει των ναυτιλιακών μητρώων:

Είναι κατασκευής του 2007.

Φέρει αριθμό IMO 9348625.

Ανήκει στην εγγεγραμμένη πλοιοκτήτρια εταιρεία Sevilla Maritime Company.

Την εμπορική και τεχνική διαχείρισή του ασκεί η ελληνική εταιρεία Contships Management Inc., συμφερόντων του Νικόλα Πατέρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποια πλευρά σχεδίασε και εκτέλεσε την επίθεση εναντίον του ελληνόκτητου containership.

Κλιμάκωση επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα και ανησυχία σε χώρες του ΝΑΤΟ

Όπως επισημαίνει το Reuters, η προσβολή του πλοίου αποτελεί το πλέον πρόσφατο επεισόδιο σε μια αλληλουχία επιθέσεων που εντείνουν τους φόβους για διεύρυνση των γεωγραφικών ορίων και των συνεπειών του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Διεθνείς παρατηρητές τονίζουν ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς από τις αρχές Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί διαδοχικά χτυπήματα με drones εναντίον εμπορικών σκαφών στη Μαύρη Θάλασσα, ορισμένα εκ των οποίων κατέληξαν στη βύθιση πλοίων.

Το συμβάν σημειώνεται μόλις δύο εβδομάδες μετά την επίθεση στο εμπορικό πλοίο «Chelsea 3» με σημαία Μάλτας, το οποίο επλήγη επίσης από drones στις 13 Οκτωβρίου ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών. Το εν λόγω σκάφος ταξίδευε από την Τουρκία προς τη Μολδαβία όταν δέχθηκε το χτύπημα και τα 15 μέλη του πληρώματος είχαν διασωθεί, όμως το πλοίο υπέστη βαρύτατες ζημιές.