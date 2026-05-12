Ένας ένοπλος άνδρας συνελήφθη, αφού άνοιξε πυρ σε πολυσύχναστο δρόμο κοντά στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Ο άνδρας συνελήφθη στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, καθώς πυροβόλησε με αυτοσχέδιο όπλο εναντίον διερχόμενων αυτοκινήτων σε πολυσύχναστο δρόμο κοντά στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, τραυματίζοντας δύο άτομα.

Οι τοπικές Αρχές έχουν κατονομάσει τον ύποπτο, ως τον 46χρονο Τάιλερ Μπράουν από τη Βοστώνη.

Οι οδηγοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα οχήματά τους και να φύγουν, αφού η μαζική αστυνομική επέμβαση κατέκλυσε γρήγορα την περιοχή. Οι Αρχές ανέφεραν ότι πυροβόλησε 50 έως 60 φορές κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ένας μάρτυρας, ο Τζόζεφ Μίνινο Ροντρίγκεζ, είπε ότι είδε τους πυροβολισμούς να εκτυλίσσονται από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του, με θέα στο δρόμο.

«Νόμιζα ότι ήταν βιντεοπαιχνίδι», δήλωσε ο Ροντρίγκεζ στους δημοσιογράφους. «Δεν τον ένοιαζε καθόλου. Δεν τον ένοιαζε».

Ο δράστης συνελήφθη, ένας αστυνομικός της πολιτείας και ένας ένοπλος πολίτης, πρώην πεζοναύτης, πυροβόλησαν εναντίον του. Ο δράστης χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών και μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο ύποπτος αργότερα αναγνωρίστηκε ως ο Τάιλερ Μπράουν, ένας 46χρονος άνδρας που φέρεται να βρίσκεται σε αναστολή για προηγούμενα αδικήματα και είναι στη διαδικασία μετακόμισης στην περιοχή. Το WBZ News ανέφερε ότι καταδικάστηκε σε πέντε έως έξι χρόνια φυλάκισης το 2021, για απόπειρα δολοφονίας, ακολουθούμενη από αναστολή, και διατάχθηκε να υποβληθεί σε αξιολόγηση ψυχικής υγείας.

Ο τόπος της επίθεσης, κοντά στις πανεπιστημιουπόλεις του Χάρβαρντ και του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης, χρησιμοποιείται ευρέως από τους μετακινούμενους, όπως και από δρομείς και ποδηλάτες, που απολαμβάνουν τη θέα του ποταμού.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου αργότερα την ίδια ημέρα, η Εισαγγελέας του Μίντλσεξ, Μάριαν Τ. Ράιαν, έδωσε μια περιγραφή των ενεργειών του δράστη και είπε: «Αυτό που συνέβη σήμερα, δεν μπορεί να σταθεί».

Η Ράιαν είπε ότι ο Μπράουν θα κατηγορηθεί για δύο κατηγορίες ένοπλης επίθεσης με πρόθεση δολοφονίας, κατηγορίες κατοχής του όπλου και αρκετές άλλες κατηγορίες. Επιβεβαίωσε ότι ο Μπράουν βρισκόταν σε αναστολή και υπό επιτήρηση για προηγούμενο έγκλημα.

Πηγές: aljazeera – independent