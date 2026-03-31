Μια εντυπωσιακή απόδραση σημειώθηκε στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν γυναίκα που βρισκόταν υπό κράτηση κατάφερε να δραπετεύσει από περιπολικό, παρά το γεγονός ότι φορούσε χειροπέδες.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει τη γυναίκα να διαφεύγει από ένα μισάνοιχτο παράθυρο του οχήματος. Με προσεκτικές κινήσεις, καταφέρνει να περάσει το σώμα της προς τα έξω και να απομακρυνθεί, χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτή.

 


Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, η σύλληψή της είχε πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου 28 Μαρτίου 2026, για παραβίαση των όρων αποφυλάκισής της, έπειτα από έλεγχο σε σταθμευμένο όχημα, έξω από εγκαταλελειμμένη επιχείρηση.

Η απουσία της έγινε αντιληπτή λίγη ώρα αργότερα, ενώ οι αρχές εξετάζουν ενδεχόμενη εμπλοκή της σε απόπειρα διάρρηξης κατοικίας. Η γυναίκα παραμένει ασύλληπτη και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #βίντεο #γυναίκας #ΗΠΑ #κινηματογραφική απόδραση #περιπολικό #χειροπέδες