Μια εντυπωσιακή απόδραση σημειώθηκε στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν γυναίκα που βρισκόταν υπό κράτηση κατάφερε να δραπετεύσει από περιπολικό, παρά το γεγονός ότι φορούσε χειροπέδες.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει τη γυναίκα να διαφεύγει από ένα μισάνοιχτο παράθυρο του οχήματος. Με προσεκτικές κινήσεις, καταφέρνει να περάσει το σώμα της προς τα έξω και να απομακρυνθεί, χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτή.

Bystander video shows a woman escaping from custody through the open window of a police cruiser in Muskegon Heights, Michigan, on Saturday. ABC Grand Rapids affiliate WZZM reported Monday that the suspect, who allegedly had an outstanding parole violation, was still at large. pic.twitter.com/2QZRAKflAi — ABC News (@ABC) March 31, 2026



Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, η σύλληψή της είχε πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου 28 Μαρτίου 2026, για παραβίαση των όρων αποφυλάκισής της, έπειτα από έλεγχο σε σταθμευμένο όχημα, έξω από εγκαταλελειμμένη επιχείρηση.

Η απουσία της έγινε αντιληπτή λίγη ώρα αργότερα, ενώ οι αρχές εξετάζουν ενδεχόμενη εμπλοκή της σε απόπειρα διάρρηξης κατοικίας. Η γυναίκα παραμένει ασύλληπτη και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.