Βίντεο που δημοσιεύθηκε από το ρωσικό κρατικό δίκτυο RT, δείχνει μία ομάδα Ρώσων γιατρών οι οποίοι προσπαθούσαν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να ολοκληρώσουν μία χειρουργική επέμβαση, τη στιγμή που η χερσόνησος της Καμτσάτκα σειόταν από τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 8,7 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το βίντεο που αναρτήθηκε, οι γιατροί σε ογκολογικό νοσοκομείο της Καμτσάτκα βρίσκονταν εν μέσω χειρουργικής επέμβασης, όταν «χτύπησε» ο σεισμός τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Το υλικό, το οποίο φέρεται να έχει ληφθεί μέσα από τη χειρουργική αίθουσα, δείχνει την ψύχραιμη και επαγγελματική τους αντίδραση, ενώ ο εξοπλισμός και τα εργαλεία γύρω τους «χορεύουν» στον ρυθμό των Ρίχτερ.

Doctors in Russia continued surgery on a patient despite a powerful magnitude 8.8 earthquake striking, the region’s health minister said on his Telegram channel.

More on the earthquake and the resulting tsunami warnings: https://t.co/ZwF8vaaLz2 pic.twitter.com/034aVGqA26

— ABC News (@ABC) July 30, 2025