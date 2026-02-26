Οι Αρχές του Μεξικού έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τη μεταφορά φερόμενων σωματοφυλάκων του διαβόητου βαρόνου Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα, ο οποίος έπεσε νεκρός, την Κυριακή, μετά από στρατιωτική ενέδρα στο δάσος πίσω από το σπίτι που βρισκόταν, στους λόφους της δυτικής πολιτείας Χαλίσκο του Μεξικού.

Ένοπλοι ομοσπονδιακοί πράκτορες τους μεταφέρουν σε ελεγχόμενο χώρο κράτησης

Στο βίντεο διακρίνονται ένοπλοι ομοσπονδιακοί πράκτορες και οχήματα ασφαλείας για τη μεταφορά των σωματοφυλάκων προς σωφρονιστικό κατάστημα, σε ελεγχόμενο χώρο κράτησης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές Αρχές, οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα και διακίνηση ναρκωτικών. Σημειώνεται ότι η δημοσιοποίηση του υλικού εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να αναδείξει την ενίσχυση των επιχειρήσεων κατά των καρτέλ.

Δείτε το βίντεο