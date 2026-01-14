Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Επίθεση από drones χτύπησε δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα το πρωί της Τρίτης 13 Ιανουαρίου, σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, όπου βρίσκονταν εν αναμονή φόρτωσης πετρελαίου.

Πρόκειται για τα πετρελαιοφόρα Delta Harmony, που διαχειρίζεται η ελληνική Delta Tankers, και Matilda, υπό τη διαχείριση της Thenamaris.

Footage of a Ukrainian attack drone slamming into the oil tanker Delta Harmony in the Black Sea. The tanker was headed to load oil off the Russian coast, and no crew were injured. Yesterday’s strikes reportedly more than doubled insurance costs for tankers in the Black Sea. pic.twitter.com/8ykYPRJKEP — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 14, 2026

Και τα δύο πλοία βρίσκονταν ανοικτά του τερματικού σταθμού του Caspian Pipeline Consortium (CPC), της βασικής εξαγωγικής αρτηρίας για το πετρέλαιο του Καζακστάν, περιμένοντας τη σειρά τους για φόρτωση.

Σύμφωνα με το Reuters, το Delta Harmony επρόκειτο να φορτώσει αργό πετρέλαιο από το κοίτασμα Tengiz, ενώ το Matilda είχε προγραμματιστεί να παραλάβει φορτίο από το Karachaganak.

Ναυτιλιακές πηγές αναφέρουν ότι τα πλοία είχαν απομακρυνθεί προσωρινά από την αγκυροβολία τους, ακολουθώντας τις οδηγίες ασφαλείας του CPC.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που drone πλήττει το Delta Harmony, προκαλώντας μικρής έκτασης φωτιά, η οποία κατασβέστηκε άμεσα.

Στο Matilda αναφέρθηκαν περιορισμένες ζημιές στην υπερκατασκευή.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο πλήρωμα, ενώ, σύμφωνα με ελληνικές πηγές, στο Delta Harmony υπηρετούν Έλληνες αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων ο υποπλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός.

Και τα δύο δεξαμενόπλοια συνέχισαν με ίδια μέσα και κατευθύνθηκαν νοτιοανατολικά του Νοβοροσίσκ προκειμένου να αγκυροβολήσουν σε ασφαλέστερη θαλάσσια περιοχή, με το εύρος των ζημιών να παραμένει υπό αξιολόγηση.

Το περιστατικό έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά, καθώς, σύμφωνα με το Reuters, καταγράφεται αύξηση στα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου για πλοία που δραστηριοποιούνται στη Μαύρη Θάλασσα, εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων σε ενεργειακές και ναυτιλιακές υποδομές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης, ενώ παραμένει ασαφές αν τα drones ήταν εναέρια ή θαλάσσια.

Διεθνείς αναλυτές σημειώνουν πάντως ότι η στόχευση πλοίων συνδεδεμένων με τις εξαγωγές καζακικού πετρελαίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο πίεσης στις ενεργειακές ροές της περιοχής.

Οι έρευνες για το περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται επίσημες τοποθετήσεις από τις αρμόδιες αρχές και τις διαχειρίστριες εταιρείες.

με πληροφορίες από: Reuters