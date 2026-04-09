Μια δραματική μάχη για επιβίωση έδωσε ένας μεταλλωρύχος στο βόρειο Μεξικό, ο οποίος παρέμεινε εγκλωβισμένος για σχεδόν δύο εβδομάδες σε πλημμυρισμένη υπόγεια στοά, έπειτα από ατύχημα σε χρυσωρυχείο στην πολιτεία Σιναλόα. Ο 42χρονος Φρανσίσκο Ζαπάτα Νάχερα εργαζόταν σε βάθος περίπου 300 μέτρων όταν κατέρρευσε ανάχωμα, προκαλώντας την ταχεία εισροή νερού στη σήραγγα. Συνολικά 25 εργάτες βρίσκονταν στο σημείο: οι 21 κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ τέσσερις εγκλωβίστηκαν.

Ένας από τους παγιδευμένους, ο Χοσέ Αλεχάντρο Κάστουλο, διασώθηκε ύστερα από πέντε ημέρες, ενώ ένας ακόμη εργαζόμενος έχασε τη ζωή του. Ο Ζαπάτα παρέμεινε αγνοούμενος για σχεδόν δύο εβδομάδες, με τις έρευνες να διαρκούν πάνω από 300 ώρες μέχρι να εντοπιστεί.

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του έπαιξε ένας φακός που είχε μαζί του. Ο εγκλωβισμένος άνδρας άναβε και έσβηνε επανειλημμένα το φως, δίνοντας σήμα στους δύτες που επιχειρούσαν στο σημείο. Όταν τελικά τον βρήκαν, στεκόταν μέσα σε νερό μέχρι τη μέση, εμφανώς εξαντλημένος αλλά σε εγρήγορση. Κατά την διάρκεια της πρώτης επαφής, οι διασώστες τον ρώτησαν για την κατάστασή του, επισημαίνοντας ότι το σήμα φωτός τους οδήγησε σε εκείνον. Ο ίδιος απάντησε με πίστη και δύναμη: «Δεν έχασα την πίστη μου».

Η επιχείρηση διάσωσης δεν ολοκληρώθηκε άμεσα, καθώς η στάθμη του νερού παρέμενε επικίνδυνα υψηλή. Οι διασώστες του παρείχαν προσωρινά τρόφιμα και νερό, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα επιστρέψουν. Ύστερα από περίπου 20 επιπλέον ώρες εντατικής προσπάθειας και άντλησης υδάτων, κατέστη δυνατή η ανάσυρσή του. Τη Μεγάλη Τετάρτη, ο 42χρονος μεταφέρθηκε στην επιφάνεια τυλιγμένος σε θερμική κουβέρτα και διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου τον περίμενε η οικογένειά του.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, παρά την εξάντληση που υπέστη. Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, συνεχάρη τις ομάδες διάσωσης για την επιτυχημένη επιχείρηση, χαρακτηρίζοντας την έκβαση «εντυπωσιακή» και υπογραμμίζοντας πως η αντοχή και η πίστη του μεταλλωρύχου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη σωτηρία του.