Ακόμα ένα συγκλονιστικό βίντεο από το μακελειό στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ της Αυστραλίας βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Είναι η στιγμή που οι δύο δράστες βρίσκονται πάνω σε μια γέφυρα και πυροβολούν.

Ο ένας φέρεται να πέφτει νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών, ενώ ο άλλος, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως ο 24χρονος Ναβίντ Ακράμ συνεχίζει να πυροβολεί.

Μόλις καταλαβαίνει πια ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι, τότε πέφτει στο έδαφος και σηκώνει τα χέρια ψηλά. Στη συνέχεια οι αστυνομικές δυνάμεις επεμβαίνουν και τον συλλαμβάνουν.

Δείτε το ντοκουμέντο το οποίο κατέγραψε πολίτης:

Δείτε και πως κατέγραψε την εξουδετέρωση drone: