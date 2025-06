Από τη χθεσινή ιρανική επίθεση, υπέστη περιορισμένες ζημιές η αμερικανική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ η οποία και θα παραμείνει κλειστή σήμερα.

Ο αμερικανός πρέσβης, Μάικ Χάκαμπι, με ανάρτησή του έκανε γνωστό ότι το κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ υπέστη μικρές ζημιές που προκλήθηκαν από ωστικό κύμα μετά από πυραυλικό χτύπημα.

Our @usembassyjlm US Embassy in Israel & Consulate will officially remain closed today as shelter in place still in effect. Some minor damage from concussions of Iranian missile hits near Embassy Branch in @TelAviv but no injuries to US personnel.

— Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) June 16, 2025