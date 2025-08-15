Ο Μπενίτο Μουσολίνι, ο Ιταλός δικτάτορας, ήταν λάτρης του ποδοσφαίρου και χρησιμοποίησε το άθλημα για προπαγανδιστικούς σκοπούς.

Ήταν γνωστός ως οπαδός του αθλήματος και σύμφωνα με φήμες, επηρέασε ακόμη και το αποτέλεσμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1934.

Ο φασισμός του Μουσολίνι και το ποδόσφαιρο ήταν αλληλένδετα, με το άθλημα να θεωρείται ως εργαλείο προβολής της εθνικής δύναμης και ενότητας.

Σε αυτές τις λήψεις που χρονολογούνται από το 1930, απεικονίζεται ο Μουσολίνι να παίζει ποδόσφαιρο στην κατοικία του, στη Βίλα Τορλόνια: