Σοκ έχει προκαλέσει η εν ψυχρώ δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη των ΗΠΑ από πράκτορα της ICE, η οποία συνέβη το πρωί της Τετάρτης.

Υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι κατέγραψαν τη στιγμή που η 37χρονη μητέρα τριών παιδιών δεν σταμάτησε το όχημά της, όταν της έκαναν σήμα οι πράκτορες της ICE, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να ανοίξει πυρ και να πυροβολήσει τρεις φορές προς το παράθυρο της με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Μεταξύ των βίντεο που κατέγραψαν οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο της δολοφονίας, υπάρχει και ένα, στο οποίο φαίνεται πως ο πράκτορας της ICE που πυροβόλησε την 37χρονη ποιήτρια φεύγει από το αυτοκίνητο της ήρεμος, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

Στη συνέχεια, ενώ έχει απομακρυνθεί λίγο, διακρίνεται να δίνει κάποιες οδηγίες στους συναδέλφους του. Μάλιστα την ώρα που ο πράκτορας περπατάει ακούγεται και η συζυγός της, να του φωνάζει «ντροπή σου!».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Σημειώνεται πως το συμβάν αυτό έχει προκαλέσει κοινωνική αναταραχή και πολιτικές εντάσεις. Από την πλευρά της η κυβέρνηση Τραμπ κάνει λόγο για πράξη αυτοάμυνας, ενώ οι τοπικές αρχές υποστηρίζουν ότι υπήρξε υπέρμετρη πράξη βίας.

Το χρονικό της εν ψυχρώ δολοφονίας

Ένας πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) πυροβόλησε θανάσιμα της 37χρονη Αμερικανίδα, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης της υπηρεσίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη την Τετάρτη 7/1.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο έδειξε μεγάλη παρουσία ομοσπονδιακών και τοπικών αστυνομικών.

Οι αρχές μετανάστευσης κατηγόρησαν το θύμα ότι προσπάθησε να πατήσει πάνω από αστυνομικούς με το αυτοκίνητό της.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι δήλωσε ότι οι πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης «προκαλούν χάος στην πόλη μας».

«Απαιτούμε την ICE να εγκαταλείψει αμέσως την πόλη και την πολιτεία. Στεκόμαστε ακλόνητοι στο πλευρό των κοινοτήτων μεταναστών και προσφύγων μας», δήλωσε ο Φρέι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων.

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση Τραμπ ανέπτυξε επιπλέον 2.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες στην περιοχή της Μινεάπολης τις τελευταίες εβδομάδες, σε απάντηση σε ισχυρισμούς για απάτη στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας στην πολιτεία, δήλωσαν πηγές στο CBS News.

Δείτε το βίντεο με το σοκαριστικό περιστατικό:

Η ανάπτυξη, η οποία ξεκίνησε την Κυριακή 4/1, είναι μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας σε πόλη των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.

Αυτό έρχεται μετά από μια εκστρατεία επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης που ξεκίνησε η ICE στα τέλη του 2025 με στόχο άτομα στη Μινεάπολη στα οποία εκδόθηκαν εντολές απέλασης, συμπεριλαμβανομένων μελών της σομαλικής κοινότητας στην πόλη.

Αυτή η κοινότητα έχει επικριθεί συχνά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τους έχει αποκαλέσει «σκουπίδια».

«Δεν τους θέλω στη χώρα μας. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας», είπε ο πρόεδρος. «Η χώρα τους δεν είναι καλή για κάποιο λόγο. Η χώρα τους βρωμάει».

«Στείλτε τους πίσω από εδώ που ήρθαν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social τον Δεκέμβριο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει στείλει πράκτορες της ICE και σε άλλες πόλεις, όλα στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης καταστολής αυτού που αποκαλούν παράνομη μετανάστευση στις ΗΠΑ.