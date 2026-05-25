Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου με τον Ρίσι Σούνακ να περπατά στην Ντάουνινγκ Στριτ το 2020 με έναν φάκελο που αλλάζει χρώμα, έχει προκαλέσει πολλά ερωτηματικά στους χρήστες του διαδικτύου.

Τα πλάνα που πριν από έξι χρόνια μεταδόθηκαν από το Sky News, δείχνουν τον τότε υπουργό Οικονομικών της Μεγάλης Βρετανίας να βγαίνει από το γραφείο του Πρωθυπουργού με έναν κόκκινο φάκελο, ο οποίος λίγα δευτερόλεπτα αργότερα «μαγικά» αλλάζει χρώμα.

Ειδικότερα, ο Σούνακ φαίνεται σε ένα στιγμιότυπο να περνά πίσω από ένα όχημα και ο φάκελος με τον προϋπολογισμό του κράτους από κόκκινος να γίνεται πράσινος.

Σάλος έχει γίνει στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων, με πολλούς να κάνουν λόγο για «Matrix». Σημειώνεται ότι όταν αναφερόμαστε σε μια κατάσταση που θυμίζει «Matrix», μιλάμε για προσομοιωμένη πραγματικότητα, η οποία χρησιμοποιείται για να αποπροσανατολίζει τον κόσμο.

Η πιο πιθανή θεωρία είναι πως το ειδησεογραφικό δίκτυο Sky News, άλλαξε το χρώμα του φακέλου, κάτι που αποτελεί αποτέλεσμα μοντάζ, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η αιτία.

Πολλοί χρήστες των social media μίλησαν και για ένα δημοσιογραφικό σύστημα, το οποίο σιγά σιγά καταρρέει.