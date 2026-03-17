Ένα βίντεο που εμφανίστηκε πρόσφατα στο διαδίκτυο δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ, σε ηλικία περίπου 41 ετών, να συζητά για έναν μελλοντικό πόλεμο με το Ιράν σε μια συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 1987 με την θρυλική δημοσιογράφο Barbara Walters- πολύ πριν καν σκεφτεί να ασχοληθεί με την πολιτική.

Στο «σοκαριστικό» βίντεο, ο Τραμπ περιγράφει μια στρατιωτική απάντηση στο Ιράν που βασίζεται σε οικονομικά κίνητρα. Σύμφωνα με χρήστες που έχουν παρακολουθήσει το κλιπ και κοινοποιήσει απομαγνητοφωνήσεις, λέει επί λέξει:

«Την επόμενη φορά που το Ιράν θα μας επιτεθεί, πρέπει να πάμε μέσα, να καταλάβουμε μία από τις μεγάλες εγκαταστάσεις πετρελαίου, να την κρατήσουμε, και έτσι να ανακτήσουμε τις απώλειες που έχουμε υποστεί — γιατί αυτή η χώρα έχει ήδη μας κοστίσει πολλά.»

Η προσέγγιση αυτή, δηλαδή η στρατιωτική δράση με στόχο τη λεηλασία ενεργειακών πόρων, μοιάζει ξεκάθαρα να εμπεριέχει έναν συνδυασμό στρατιωτικής ρητορικής και οικονομικού υπολογισμού. Δεν πρόκειται δηλαδή απλώς για αντιπολεμική ή ειρηνευτική δήλωση, είναι μια υπερβολικά επιθετική πρόταση, ακόμα και μέσα στα δεδομένα της δεκαετίας του 1980.

Μια «γραμμή» δεκαετιών

Αν και αυτός ο διάλογος του 1987 κάνει πρόσφατα τον γύρο του διαδικτύου λόγω του σημερινού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η αμερικανική πολιτική ελίτ έχει εκφράσει σκληρές θέσεις για την Τεχεράνη από τη δεκαετία του ’80.

Δημοσιογραφικές αναφορές, σημειώνουν ότι ήδη από εκείνη την εποχή ο Τραμπ είχε κάνει δημόσιες δηλώσεις που περιλάμβαναν τη χρήση στρατιωτικής βίας έναντι του Ιράν και την κατάληψη πηγών πετρελαίου σε περίπτωση σύγκρουσης.

Αυτό το ιδεολόγημα, που συνδυάζει στρατιωτική ισχύ και οικονομικό κέρδος, είναι ενδεικτικό μιας ιμπεριαλιστικής ρητορικής που παραμένει στο δημόσιο λόγο ακόμη και σήμερα.

Από τον σχολιασμό στη συνέντευξη μέχρι τον πραγματικό πόλεμο του 2026

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με το Ιράν, αυτή τη φορά από τη τότε θεωρία στη σημερινή πράξη.

Όπως σχολιάζουν αναλυτές, οι ίδιες «λογικές» που φαίνονται να υπήρχαν σε μια τηλεοπτική συνέντευξη του 1987, σήμερα βρίσκονται στο προσκήνιο μιας από τις πιο επικίνδυνες γεωπολιτικές κρίσεις του 21ου αιώνα.