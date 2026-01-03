Τουλάχιστον επτά ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Καράκας και την γύρω περιοχή τη νύχτα της 2ας προς την 3η Ιανουαρίου.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Κυβέρνηση της Βενεζουέλας εξήγησε ότι πλήχθηκαν στρατιωτικές βάσεις, το αεροδρόμιο και το λιμάνι της πρωτεύουσας, ενώ παράλληλα, ο Πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, «με αυστηρό σεβασμό των διατάξεων του Συντάγματος (…), υπέγραψε και διέταξε την εφαρμογή του Διατάγματος περί κατάστασης έκτακτης ανάγκης».

Το Καράκας καταδίκασε τις ΗΠΑ για αυτή την σοβαρή στρατιωτική επίθεση.

Η γαλλική Le Monde κυκλοφόρησε ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης, όπου κάτοικοι καταγράφουν τις εκρήξεις από τα παράθυρά τους και φωνάζουν πανικόβλητοι και σοκαρισμένοι.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Οι ισχυρές εκρήξεις και οι έντονοι θόρυβοι από αεροσκάφη σημειώθηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη του Μαδούρο

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε γνωστό μέσω του Truth Social ότι ο Πρόεδρος της χώρας έχει συλληφθεί.

Παράλληλα γνωστοποίησε πως ο Nικολάς Μαδούρο βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό του και αμφότεροι μεταφέρθηκαν εκτός χώρας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον τόπο κράτησής τους ή τις συνθήκες της επιχείρησης.

Δείτε εικόνες μετά την απομάκρυνση του Νικολά Μαδούρο από τη Βενεζουέλα:

Περίοδος αναταραχών για τη Βενεζουέλα

Οι εκρήξεις αυτές έγιναν σε μία περίοδο αναταραχών και αυξημένης έντασης με τις ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πραγματοποιήσει επιχειρήσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στη χώρα.

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίων πληγμάτων κατά της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει ότι οι ημέρες του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».

Πηγή: Le Monde