Ένα βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή της ληστείας κοσμημάτων στο Λούβρο, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το γαλλικό δίκτυο BFMTV δημοσίευσε αποκλειστικά πλάνα από την κινηματογραφική ληστεία, που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (19/10), στο Μουσείο, κατά την οποία τέσσερις δράστες κατάφεραν να κλέψουν κοσμήματα και εκθέματα ανεκτίμητης αξίας.

Στα πλάνα φαίνεται ένας κουκουλοφόρος με κίτρινο γιλέκο να πριονίζει προθήκη στη γκαλερί «Απόλλων».

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Οι μασκοφόροι διαρρήκτες αφαίρεσαν 9 κοσμήματα από τις προθήκες τους, ανάμεσά τους μία τιάρα, ένα κολιέ και μία καρφίτσα, που κάποτε ανήκαν στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη και τη σύζυγό του Ιωσηφίνα.

Όπως δήλωσε η Γαλλίδα Υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, στο υλικό από κάμερες ασφαλείας φαίνονται οι διαρρήκτες «να εισέρχονται με ηρεμία σε τέσσερα λεπτά, να σπάνε προθήκες, να παίρνουν τη λεία τους και να φεύγουν. Καμία βία, με πολύ επαγγελματικό τρόπο».

Ένα από τα κοσμήματα βρέθηκε στη συνέχεια σπασμένο «κοντά» στο Μουσείο – σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien. Θεωρείται ότι ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δράστες – άγνωστοι προς το παρόν – ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο με κινητό γερανό και έσπασαν τα παράθυρα της αίθουσας με τη βοήθεια τροχού, στο φως της ημέρας και με πλήθος κόσμου γύρω από το σημείο.

Οι επισκέπτες του Μουσείου, που είχε ανοίξει στις 09:00, απομακρύνθηκαν γρήγορα «χωρίς κανένα απολύτως επεισόδιο», δήλωσε η διεύθυνση του Λούβρου.

Πηγή: BFMTV

Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος