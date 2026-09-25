Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την εν ψυχρώ εκτέλεση που σημειώθηκε το πρωί της 20ής Σεπτεμβρίου στο κέντρο των Αγίων Σαράντα, με θύμα τον 44χρονο Άρταν Μίρταϊ. Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει καρέ-καρέ τη στιγμή της ενέδρας, αλλά και την άγρια καταδίωξη που ακολούθησε.

Το θύμα βρισκόταν σε πολυσύχναστη καφετέρια της περιοχής, έχοντας μεταβεί εκεί ύστερα από πρόσκληση φίλου του. Όταν ο 44χρονος σηκώθηκε για να αποχωρήσει, τον πλησίασε ένας από τους δράστες, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσικλέτα, φορούσε κράνος και είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ο ένοπλος άνοιξε αμέσως πυρ εναντίον του.

Ο Μίρταϊ προσπάθησε να σωθεί τρέχοντας, όμως ο δράστης τον καταδίωξε για λίγα μέτρα, ενώ παράλληλα κινούνταν και ο δεύτερος συνεργός του. Ο εκτελεστής πλησίασε εκ νέου το θύμα και πυροβόλησε ξανά, με αποτέλεσμα ο 44χρονος να πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος, ενώ οι δύο δράστες διέφυγαν αμέσως από το σημείο με τη μοτοσικλέτα.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά και ένας 73χρονος περαστικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στον τόπο του εγκλήματος οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν συνολικά 16 κάλυκες, γεγονός που μαρτυρά τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Το εγκληματικό υπόβαθρο και οι έρευνες των αρχών

Ο Άρταν Μίρταϊ ήταν γνώριμος των αλβανικών αρχών. Τον Ιούλιο του 2025 είχε συλληφθεί στους Αγίους Σαράντα για εμπλοκή σε υπόθεση τραυματισμού δύο νεαρών, η οποία σχετιζόταν με διαμάχη για ακίνητα και εκτάσεις στην παραθαλάσσια περιοχή. Στην ίδια υπόθεση εμπλεκόταν ο Ραμαντάν Ζότο, ενώ ο Μίρταϊ είχε κατηγορηθεί για «υποστήριξη του δράστη» και είχε φυλακιστεί, αποφυλακιζόμενος με περιοριστικούς όρους λίγες εβδομάδες πριν από τη δολοφονία του.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε πυροδοτήσει έναν κύκλο αίματος και εγκληματικών ενεργειών στην περιοχή, μεταξύ των οποίων εκρήξεις εκρηκτικών μηχανισμών σε οχήματα, εμπρησμούς καταστημάτων αλλά και τη δολοφονία του Ισούφ Γιατσάι.

Μετά το περιστατικό, στην περιοχή μετέβη εκτάκτως ο γενικός διευθυντής της αλβανικής Αστυνομίας, Σκέντερ Χίτα, προκειμένου να συντονίσει τις έρευνες.

Οι αρχές διεξάγουν εντατικές έρευνες υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας, αξιοποιώντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, σκανάροντας τη διαδρομή διαφυγής των εκτελεστών και πραγματοποιώντας ελέγχους ακόμα και με τη χρήση drones για τον εντοπισμό τους.