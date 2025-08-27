Επέμβαση στη Μονή Σινά πραγματοποίησε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, η ομάδα των μοναχών που στηρίζει τον Ηγούμενο Δαμιανό, με τη βοήθεια των Βεδουίνων που συνεργάζονται μαζί τους, προκειμένου να «επανέλθει η νομιμότητα και η κανονικότητα», όπως ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος. Οι προαναφερόμενοι προχώρησαν στην έξωση της ομάδας μοναχών που είχε επιχειρήσει πραξικόπημα κατά της διοίκησης της Μονής.

Σύμφωνα με τον Ηγούμενο, κατά την επίσκεψή του στο μοναστήρι το απόγευμα της 26ης Αυγούστου, με σκοπό τη συμφιλίωση, δέχτηκε επίθεση από τους πραξικοπηματίες μοναχούς, οι οποίοι είχαν οργανώσει παράνομη συνέλευση με σκοπό την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της Μονής χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Οι μοναχοί που δεν συμμετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν τον Αρχιεπίσκοπο και απώθησαν τους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Η «Ζούγκλα» φέρνει στο φως της δημοσιότητας ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη βραδινή σύγκρουση και την έξωση.

Υπάρχουν καταγγελίες, πάντως, πως οι άνθρωποι του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού άσκησαν βία, πετώντας τους μοναχούς έξω από τα κελιά.

Μετά την απομάκρυνση των πραξικοπηματιών, συγκλήθηκε νέα Γενική Συνέλευση, με τη συμμετοχή των μοναχών που παρέμειναν σε κοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο. Εκεί, εξελέγη νέα Σύναξη, αποτελούμενη από τον ιερομόναχο Πορφύριο Καναβάκη (δικαίος), τον ιερομόναχο Ακάκιο Σπανό (σκευοφύλακα) και τον μοναχό Εφραίμ Προβατά (οικονόμο).

«Κινδυνεύει η ζωή μου»

«Κινδυνεύει η ζωή μου», είπε σε νεότερη δήλωση ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός μετά τις τελευταίες εξελίξεις. «Παρακαλώ την ελληνική και την αιγυπτιακή κυβέρνηση να με προστατεύσει».

«Με τη βοήθεια της Αγίας Αικατερίνης και της Παναγίας απεκατεστάθη η τάξις και η νομιμότητις εις την ιερά μονή μας. Ήδη όμως απειλείται και η ζωή μου. Παρακαλώ τόσο την αιγυπτιακή κυβέρνηση, της οποίας τυγχάνω πολίτης, όσο και της ελληνικής επίσης να με προστατέψουν από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο» ανέφερε συγκεκριμένα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Καταγγελίες από την Σιναϊτική Αδελφότητα εναντίον του Αρχ. Δαμιανού

Ο Ιερομόναχος π. Συμεών, εκ μέρους της νόμιμης πλειοψηφίας της Σιναϊτικής Αδελφότητας, προέβη σε σοβαρότατες καταγγελίες – μιλώντας στο OPEN – για μπράβους και βίαιη εκδίωξή τους από ομάδα, που καθοδηγούσαν άνθρωποι λαϊκοί, υπό τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό με τη βία.

«Λέγονται ψέματα. Χθες το βράδυ, στις 20:30, ήρθε ο Δεσπότης με καμιά δεκαριά μπράβους και δύο μοναχούς μετά από πολύ καιρό. Μπήκαν στο μοναστήρι ενώ αυτό λειτουργούσε κανονικότατα και με οδηγό έναν μοναχό, τον πατέρα Αβάκιο, χτυπούσαν τις πόρτες στα κελιά. Έσπασαν τις πόρτες και μας έβγαλαν έξω από το μοναστήρι. Είμαστε άυπνοι.

Μπήκε και η κα Κατερίνα Σπυροπούλου (σ.σ. γραμματέας της Μονής) και οι 12 μοναχοί μείναμε έξω. Ήρθε η αστυνομία, ζητήσαμε επιμόνως να μπούμε. Καταληψίες είναι οι μπράβοι του Αρχιεπισκόπου. Έχουμε δώσει (στη δημοσιότητα) βίντεο με μπράβους έξω από το κελί του πατρός Αλεξίου, που του χτυπάνε και δεν ανοίγει.

Δεν μας ανακοίνωσαν να εγκαταλείψουμε τη Μονή. Υπάρχει καταστατικό στο μοναστήρι, υπάρχουν ιεροί κανόνες. Θα δημοσιεύσουμε το κατηγορητήριο με βάση του οποίου ελήφθη απόφαση παύσης του Αρχιεπισκόπου.

Πριν έναν μήνα ελήφθη η απόφαση της παύσεως και κατετέθη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Είναι φυσικό να την αμφισβητεί η άλλη πλευρά. Είναι εδώ η αιγυπτιακή αστυνομία και ζητάει από τους καταληψίες να ανοίξουν τις πόρτες και εκείνοι δεν ανοίγουν», ανέφερε ο μοναχός.

Οι εκδιωχθέντες μοναχοί επιχειρούν να εισέλθουν εκ νέου στο μοναστήρι

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, σήμερα (27/8) επιχειρούν να εισέλθουν εκ νέου στο μοναστήρι.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά έχει απευθύνει έκκληση προς τις αιγυπτιακές Αρχές να αναλάβουν δράση για την απομάκρυνσή τους, καταγγέλλοντας ότι δέχεται απειλές κατά της ζωής του, αλλά και πιέσεις μέσω πιθανών δικαστικών ενεργειών εις βάρος του. Ο ίδιος παραμένει εντός του μοναστηριού.

Η Αιγυπτιακή Αστυνομία διατηρεί μόνιμη παρουσία στην περιοχή, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει παρέμβει.