Τη στιγμή που ο δράστης επιτίθεται σε ένα από τα θύματά του, στο Λονδίνο, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο φαίνεται να του ορμάει και να τον καρφώνει με μαχαίρι, την ώρα που εκείνος στεκόταν ανυποψίαστος δίπλα στη στάση ενός λεωφορείου.

Το συμβάν καταγράφηκε την Τετάρτη, 29 Απριλίου, στο Golders Green (Γκόλντερς Γκριν) του βόρειου Λονδίνου και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο Βρετανοεβραίοι, σύμφωνα με την ομάδα περιφρούρησης της εβραϊκής κοινότητας (Shomrim), η οποία δημοσίευσε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα «X».

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθη ένας άνδρας ως ύποπτος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάστασή τους είναι σταθερή.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης (Προσοχή – Σκληρές εικόνες):

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο ύποπτος επιχείρησε επίσης να επιτεθεί με μαχαίρι σε αστυνομικούς, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

«Εξειδικευμένοι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ηγούνται της έρευνας και συνεργάζονται με τη Μητροπολιτική Αστυνομία για να διαπιστωθούν οι πλήρεις συνθήκες και τυχόν διασυνδέσεις με τρομοκρατία», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ο επικεφαλής της έρευνας, αρχιφύλακας Λουκ Ουίλιαμς, δήλωσε ότι «οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα».

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά ανησυχητικό», προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.