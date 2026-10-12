Σοκ προκαλεί βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή ενός πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος στην Τουρκία. Ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται σε 11 νεκρούς και 26 τραυματίες, ύστερα από σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με τουριστικό λεωφορείο.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα κοντά στην περιοχή Ακχισάρ της Μανίσα. Όπως αποκαλύπτει το υλικό από κάμερα διαχείρισης κυκλοφορίας (EDS) στον αυτοκινητόδρομο Γκεμπζέ-Ορχανγκάζι-Σμύρνη, το δυστύχημα συνέβη υπό αδιανόητες συνθήκες και συγκεκριμένα όταν ο οδηγός του τουριστικού λεωφορείου σταμάτησε λίγο μετά από μια στροφή και, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, άρχισε να κάνει όπισθεν.

Αποτέλεσμα αυτής της επικίνδυνης κίνησης ήταν ένα φορτηγό, το οποίο ακολουθούσε στην ίδια πορεία, να μην προλάβει να φρενάρει και να καρφωθεί με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του λεωφορείου. Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους 11 επιβάτες του λεωφορείου, το οποίο ανατράπηκε από την σφοδρή σύγκρουση.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα 11 θύματα που επέβαιναν στο λεωφορείο ήταν ηλικίας από 58 έως 88 ετών. Οι έρευνες των αρχών εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στο κατά πόσο οι επιβάτες φορούσαν τις ζώνες ασφαλείας τους.

Οι τρεις οδηγοί που εμπλέκονται στο περιστατικό –οι δύο οδηγοί του λεωφορείου και ο οδηγός του φορτηγού- δεν τραυματίστηκαν, καθώς φαίνεται πως φορούσαν τις ζώνες ασφαλείας τους. Και οι τρεις έχουν προσαχθεί από τις Αρχές. Υποβλήθηκαν άμεσα σε ελέγχους αλκοτέστ, τα αποτελέσματα των οποίων βγήκαν αρνητικά, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο: