Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει έναν άνδρα πεσμένο στο έδαφος, να είναι περικυκλωμένος από αστυνομικούς, οι οποίοι τον πατούν με τα πόδια, έξω από το Ισραηλινό Προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, μετά από την ένοπλη επίθεση που προηγήθηκε. Ο άνδρας πιθανολογείται ότι είναι ο ένας από τους δράστες.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Τρίτη (7/4), τρεις δράστες με βαρύ οπλισμό επιχείρησαν να εισβάλουν στο κτήριο όπου στεγάζεται η διπλωματική αποστολή, γεγονός που προκάλεσε την άμεση επέμβαση των Αστυνομικών Δυνάμεων.

Η σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στους ενόπλους και την αστυνομία, διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου.

