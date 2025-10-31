Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας – Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Βίντεο όπου εμφανίζεται μπροστά από ομάδα Παλαιστινίων κρατουμένων, αλυσοδεμένων στο έδαφος και με δεμένα τα χέρια πίσω, ανάρτησε σήμερα στο Telegram ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ζητώντας την επιβολή «θανατικής ποινής για τρομοκράτες».

Όπως είπε, αυτοί που ανήκαν στη Νούχμπα —τις ειδικές δυνάμεις της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς— ήρθαν «να σκοτώσουν τα παιδιά, τις γυναίκες, τα μωρά μας», και πρόσθεσε ότι, αν και στους κρατούμενους παρέχονται οι στοιχειώδεις συνθήκες κράτησης, «υπάρχει ακόμα κάτι που πρέπει να γίνει: η θανατική ποινή για τρομοκράτες». Ο Μπεν-Γκβιρ, γνωστός για προκλητικές δηλώσεις, διατυπώνει έτσι ξεκάθαρα την απαίτηση του.

Δείτε το βίντεο:

Στην ανάρτηση του σημερινού του βίντεο, ο ακροδεξιός υπουργός έγραψε ότι μετά την εξόντωση ηγετών της Χαμάς, όπως ο Μοχάμεντ Σινουάρ τον Μάιο, το κίνημα βασάνισε ομήρους. Επιπλέον, υπερηφανεύτηκε για σκληρές συνθήκες κράτησης που, όπως υποστηρίζει, επιβάλλονται σε Παλαιστίνιους κρατουμένους: «Ρωτήστε οποιονδήποτε τρομοκράτη έχει περάσει από τη φυλακή μου αν θα ήθελε να επιστρέψει — φοβούνται, τρέμουν και ο αριθμός των επιθέσεων έχει μειωθεί δραστικά», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία που ισχύει σήμερα, όσοι καταδικάζονται για τρομοκρατικές ενέργειες κινδυνεύουν με ποινές ισόβιας κάθειρξης. Ο Μπεν-Γκβιρ απείλησε ήδη να αποσύρει την υποστήριξή του από τον κυβερνητικό συνασπισμό του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου —στον οποίο συμμετέχει με το κόμμα του— εάν το νομοσχέδιο που προωθεί ο Νετανιάχου για την επιβολή «θανατικής ποινής για τρομοκράτες» δεν οδηγηθεί σε ψηφοφορία στην Κνεσέτ έως τις 9 Νοεμβρίου.

Ο ακροδεξιός υπουργός αναρτά συχνά βίντεο, «διαφημίζοντας» τις άθλιες συνθήκες κράτησης Παλαιστινίων. Σε άλλο βίντεο που δημοσίευσε τον Αύγουστο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός φάνηκε να απειλεί τον Παλαιστίνιο ηγέτη Μαρουάν Μπαργούτι, ο οποίος κρατείται εδώ και χρόνια και φαινόταν σωματικά εξασθενημένος.

Παραίτηση της Στρατιωτικής Εισαγγελέως του Ισραήλ

Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική εισαγγελέας του Ισραήλ, υποστράτηγος Ιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι, υπέβαλε την παραίτησή της, υπό το βάρος της διαρροής ενός συγκλονιστικού βίντεο που αποτυπώνει κακοποίηση Παλαιστινίων κρατουμένων από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ακολουθεί το βίντεο. Προσοχή σκληρές εικόνες:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων, «η στρατιωτική γενική εισαγγελέας υπέβαλε σήμερα την παραίτησή της στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ». Αν και η επίσημη ανακοίνωση δεν αναφέρει τους λόγους, τα ισραηλινά μέσα επισημαίνουν ότι η απόφαση σχετίζεται άμεσα με τη διαρροή βίντεο από το επίμαχο κέντρο κράτησης Sde Teiman, στη Νεγκέβ.

Το βίντεο που συγκλόνισε

Το βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε από το Channel 12 και αργότερα από διεθνή μέσα, δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να κακοποιούν και να βιάζουν ομαδικά Παλαιστίνιο κρατούμενο. Το περιστατικό συνέβη στα τέλη Ιουλίου 2024 και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας του κέντρου κράτησης Sde Teiman.

Το BBC, το Reuters και η Haaretz επιβεβαίωσαν ότι το υλικό είναι γνήσιο και έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας του κέντρου.

Το Sde Teiman, εγκατεστημένο σε στρατιωτική βάση στην έρημο Νεγκέβ, χρησιμοποιείται από τον Οκτώβριο του 2023 για τη σύλληψη και προσωρινή κράτηση Παλαιστινίων από τη Γάζα. Ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως η B’Tselem και οι Physicians for Human Rights – Israel έχουν επανειλημμένα καταγγείλει απάνθρωπες συνθήκες, βασανιστήρια και στέρηση ιατρικής περίθαλψης.

Πέντε στρατιώτες σε δίκη

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, πέντε στρατιώτες συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν σε δίκη. Το κατηγορητήριο κάνει λόγο για «ενέργειες ακραίας βίας» και τραυματισμούς όπως σπασμένα πλευρά και διάτρηση πνεύμονα.

Η κοινή γνώμη στο Ισραήλ εμφανίζεται διχασμένη: ενώ φιλοστρατιωτικοί κύκλοι κάνουν λόγο για «δυσφήμιση των μαχητών του IDF», οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαιτούν «πλήρη διαλεύκανση και λογοδοσία».

Η παραίτηση και οι ευθύνες

Στην επιστολή παραίτησής της, η Τομέρ-Γερουσάλμι αναγνωρίζει ότι η διαρροή του υλικού έγινε από το γραφείο της και αναλαμβάνει την ευθύνη:

«Ενέκρινα τη δημοσιοποίηση μέρους του υλικού, ώστε να αντιμετωπιστεί η ψευδής προπαγάνδα που στοχεύει τις στρατιωτικές αρχές. Ο Ισραηλινός Στρατός είναι στρατός με ήθος που σέβεται τον νόμο και οφείλει, ακόμη και εν καιρώ πολέμου, να ερευνά κάθε παράνομη πράξη».

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς χαιρέτισε την παραίτηση λέγοντας:

«Όποιος συκοφαντεί τους στρατιώτες του IDF δεν έχει θέση στον στρατό».

Παράλληλα, ο στρατός ανακοίνωσε την έναρξη νέας εσωτερικής έρευνας για τη διαρροή και για την ευρύτερη λειτουργία του κέντρου κράτησης.

Ποια είναι η Ιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι

Η 53χρονη υποστράτηγος υπηρέτησε επί δύο δεκαετίες στο νομικό σώμα του IDF και το 2021 έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε το αξίωμα της στρατιωτικής γενικής εισαγγελέως.

Ήταν στενή συνεργάτιδα του πρώην αρχηγού του IDF, Αβίβ Κοχάβι, και θεωρούνταν «υπερασπίστρια της διαφάνειας» στις ένοπλες δυνάμεις.

Η παραίτησή της σηματοδοτεί σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία του νομικού μηχανισμού του IDF.

Η παραίτηση της Τομέρ-Γερουσάλμι αφήνει κενό ηγεσίας στη στρατιωτική δικαιοσύνη του Ισραήλ και εγείρει ερωτήματα για το πώς ο στρατός θα διαχειριστεί παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Η έρευνα για τη διαρροή βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ κύκλοι του υπουργείου Άμυνας εκτιμούν ότι νέα στοιχεία για την υπόθεση ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Sde Teiman: Το κέντρο που έγινε σύμβολο κακοποίησης

Το Sde Teiman ιδρύθηκε το 2023 ως προσωρινό στρατόπεδο κράτησης για Παλαιστίνιους συλληφθέντες μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με αναφορές της Human Rights Watch και της Διεθνούς Αμνηστίας, κρατούμενοι εκεί υφίστανται βασανιστήρια, στερούνται ιατρικής φροντίδας και κρατούνται χωρίς νομική διαδικασία.

Η B’Tselem κάνει λόγο για «σύγχρονο Αμπού Γκράιμπ» στη Νεγκέβ, ενώ ο ΟΗΕ ζήτησε «ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των καταγγελιών».

Σύμφωνα με μαρτυρίες πρώην κρατουμένων και διεθνών παρατηρητών:

Οι Παλαιστίνιοι κρατούνται χωρίς κατηγορητήριο ή πρόσβαση σε δικηγόρους.

Αναφέρονται περιπτώσεις βασανιστηρίων, ηλεκτροσόκ, και σεξουαλικής βίας.

Το προσωπικό συχνά περιλαμβάνει εφέδρους χωρίς εξειδικευμένη εκπαίδευση φύλαξης κρατουμένων.

Η Διεθνής Αμνηστία και ο ΟΗΕ έχουν ζητήσει το κλείσιμο του κέντρου και ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των καταγγελιών.

Με πληροφορίες από: Jerusalem Post – The jewish Chronicle