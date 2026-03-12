Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης εναντίον δύο πετρελαιοφόρων, εκ των οποίων το ένα είναι το ελληνόκτητο «Ζέφυρος» στα ανοικτά του Ιράκ, δόθηκε στη δημοσιότητα.

Την ώρα του περιστατικού τα δύο τάνκερ πραγματοποιούσαν διαδικασία ship to ship transfer, δηλαδή μεταφορά πετρελαίου από το ένα πλοίο στο άλλο, όταν δέχθηκαν πλήγμα από θαλάσσιο drone.

Στις εικόνες του βίντεο αποτυπώνεται η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε, καθώς και η μεγάλη πυρκαγιά που ακολούθησε στα πλοία «Ζέφυρος» και «Safesea Vishnu Marshall».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πλοίο των ελληνικών συμφερόντων το πλήρωμα είναι ασφαλές, καθώς όλοι οι ναυτικοί που βρίσκονταν πάνω σε αυτό είναι καλά στην υγεία τους. Αντίθετα, στο δεύτερο πλοίο, αμερικανικής σημαίας, ένας ναυτικός έχασε τη ζωή του.

Η πυρκαγιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο και στη συνέχεια κατασβέστηκε, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών που έσπευσαν στην περιοχή.

Παράλληλα, η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ (SOMO) επιβεβαίωσε ότι το πλοίο μετέφερε συμπυκνωμένα ενεργειακά προϊόντα της Basra Gas Company, στο πλαίσιο εμπορικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις εξαγωγές υδρογονανθράκων της χώρας.

οι Κύπριοι εφοπλιστές Μιχαήλ που ανήκει το «Ζέφυρος»

Το δεξαμενόπλοιο «Ζέφυρος» ανήκει στην εταιρεία Benetech Shipping SA, η οποία έχει έδρα τη Βούλα και ελέγχεται από τους Κύπριους εφοπλιστές Γεώργιο και Βασίλη Μιχαήλ.

Ο Βασίλης Μιχαήλ μυήθηκε στη ναυτιλία από τον πατέρα του, ο οποίος διατηρούσε στενές σχέσεις με τον μεγάλο εφοπλιστή Λουκά Χατζηιωάννου. Σπούδασε ναυτιλιακά στο Southampton και όταν επέστρεψε, ξεκίνησε να δουλεύει στην εταιρεία Benetech που έχει ιδρύσει ο αδελφός του Γιώργος και πλέον διαθέτουν από κοινού, καθώς έγινε συνέταιρος.

Ο στόλος τους αποτελείται από 14 δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγρού φορτίου.