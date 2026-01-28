Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την αιτία που προκάλεσε το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία, τα μέσα ενημέρωσης της χώρας προχωρούν σε εκτιμήσεις, μιλώντας με ειδικούς αλλά και με μάρτυρες που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο συμβάν.

Αρχικά, όπως φαίνεται από το πρώτο βίντεο, ο οδηγός του βαν φέρεται να χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, όπου διερχόταν η νταλίκα με την οποία συγκρούστηκε.

Το ρουμανικό μέσο ενημέρωσης digi24.ro, ζήτησε την άποψη ειδικού ο οποίος εκτίμησε πως η προσοχή του οδηγού μάλλον αποσπάστηκε από κάτι, κατά την κρίσιμη στιγμή.

«Το να αποκοιμηθεί είναι λιγότερο πιθανό, επειδή μόλις είχε κάνει προσπέραση. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε έμπειρους οδηγούς, που διανύουν μεγάλες αποστάσεις. Μπορεί να μπήκε σε μία συζήτηση ή έναν καβγά με κάποιο συνεπιβάτη του στο βαν, είτε να κοίταξε το τηλέφωνό του, και δεν έλαβε υπόψη ότι το αυτοκίνητο έστριβε αριστερά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μαρτυρία ντοκουμέντο: Ο οδηγός εκτελούσε επικίνδυνες μανούβρες

Ωστόσο, τη δική του οπτική για το συμβάν έδωσε στο ειδησεογραφικό μέσο «Libertatea», Ρουμάνος οδηγός, αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση.

Όπως περιέγραψε, «ο οδηγός του βαν έκανε υπερβολικούς και επικίνδυνους ελιγμούς πριν τη σύγκρουση, ενώ προσπάθησε να προσπεράσει μία σειρά από αυτοκίνητα. Τη στιγμή που πέρασε ένα βυτιοφόρο, ένα κόκκινο φορτηγό ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Τότε ήταν που συνειδητοποίησε ότι δεν είχε χρόνο να ολοκληρώσει έναν ακόμα ελιγμό, προσπάθησε να επιστρέψει στη λωρίδα του, αλλά συγκρούστηκε με το όχημα που προσπάθησε να προσπεράσει. Έχασε τον έλεγχο, έπεσε πάνω στο φορτηγό και στη συνέχεια εκσφενδονίστηκε».

Ο ίδιος μάρτυρας πρόσθεσε πως «Κοιτούσε συνεχώς για να προσπεράσει. Από εκεί που ήμουν εγώ, φαινόταν καθαρά ότι οδηγός δεν είχε καμία πιθανότητα, ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό που έκανε. Συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την προσπέραση και έπεσε στο φορτηγό δεξιά του, προσπαθώντας να επιστρέψει στη λωρίδα του. Μετά την πρόσκρουση είδα μόνο έναν άνδρα που βγήκε από το αυτοκίνητο όρθιος. Τα υπόλοιπα θύματα ήταν στο δρόμο και στο χωράφι. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση».

Το βίντεο ντοκουμέντο που φαίνεται ότι αλλάζει τα δεδομένα

Η ιστοσελίδα «Libertatea» μάλιστα έφερε στη δημοσιότητα κι ένα δεύτερο βίντεο, το οποίο καταγράφει τη μοιραία στιγμή από την αντίθετη πλευρά του δρόμου, δηλαδή πίσω από το φορτηγό με το οποίο συγκρούστηκε μετωπικά το βαν, στο οποίο επέβαιναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Σε αυτό το βίντεο παρατηρητές υποστηρίζουν πως ο οδηγός φέρεται αρχικά να επιχείρησε προσπέραση. Κατά την προσπάθεια όμως επιστροφής στη λωρίδα κυκλοφορίας, το όχημα ακούμπησε βυτιοφόρο που κινούνταν κανονικά, εκτράπηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό τύπου TIR.

Εξ αρχής πάντως υπήρχαν πληροφορίες πως ο οδηγός είχε ήδη προσπεράσει δύο βυτιοφόρα από μια σειρά οχημάτων όταν έχασε τον έλεγχο.

Σημειώνεται πως στο τροχαίο ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: το μίνι βαν, μία βυτιοφόρα νταλίκα, ένα TIR και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο.