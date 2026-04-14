Ένα σοβαρό περιστατικό ένοπλης επίθεσης σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 14/4, στην περιοχή Σιβέρεκ της επαρχίας Σανλιούρφα, προκαλώντας πανικό μέσα σε σχολικό συγκρότημα και αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 16 τραυματίες, ανάμεσά τους και μαθητές.

η στιγμή της επίθεσης είναι συγκλονιστική και καταγράφηκε από το κύκλωμα κλειστών καμερών του σχολείου, όπου βλέπουμε τον δράστη να βγάζει τη καραμπίνα από το σακίδιό του, να την οπλίζει και μετά και πυροβολεί αδιακρίτως εναντίον όποιου έβλεπε στο οπτικό του πεδίο:

Στο σημείο έσπευσαν μονάδες ειδικών επιχειρήσεων της αστυνομίας, σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ahmet Koyuncu, στην οδό Rüştü Küçükömer της περιοχής.

Ο δράστης που εισέβαλε στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ahmet Koyuncu στην περιοχή Siverek της Şanlıurfa με κυνηγετικό όπλο, άνοιξε πυρ αδιακρίτως και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ταυτοποιήθηκε ως ο 19χρονος Ömer Ket, πρώην μαθητής του σχολείου.

Μετά από ειδοποιήσεις πολιτών, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και ιατρικές ομάδες. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι 16 άτομα, κυρίως μαθητές, τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης φέρεται να είχε ταμπουρωθεί μέσα στο σχολικό συγκρότημα.

Ο 19χρονος δράστης αρνήθηκε να παραδοθεί παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της αστυνομίας, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων.

Μαθητές πήδησαν από τα παράθυρα

Αναφορές αναφέρουν ότι ορισμένοι τραυματισμένοι μαθητές πήδηξαν από τα παράθυρα για να σωθούν από τα πυρά, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας επισημαίνουν ότι η πλειονότητα των μαθητών απομακρύνθηκε με ασφάλεια, καθώς το σχολείο εκκενώθηκε εγκαίρως.

Κυβερνήτης Σανλιούρφα: « Ο δράστης αυτοκτόνησε»

Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ, επισκέφθηκε τους τραυματίες στο Κρατικό Νοσοκομείο Σιβέρεκ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το νοσοκομείο, ο Σιλντάκ ανέφερε ότι πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό, το οποίο προκλήθηκε όταν ο ύποπτος εισήλθε στο σχολείο και άνοιξε πυρ αδιακρίτως.

Ο ίδιος δήλωσε ότι 16 άτομα τραυματίστηκαν συνολικά, σημειώνοντας: «Από τους 16 τραυματίες, οι 4 είναι καθηγητές, οι 10 μαθητές, ένας αστυνομικός και ένας εργαζόμενος σε καντίνα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θάνατοι. Τέσσερις από τους τραυματίες, δύο καθηγητές και δύο μαθητές, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στο κέντρο της πόλης, καθώς η κατάσταση της υγείας τους κρίθηκε μέτρια. Οι υπόλοιποι 12 τραυματίες νοσηλεύονται στο Κρατικό Νοσοκομείο Σιβέρεκ».

Σημειώνοντας ότι το περιστατικό διερευνάται από πολλές πλευρές, ο Σιλντάκ πρόσθεσε:

«Ο δράστης είναι πρώην μαθητής του σχολείου, ο οποίος φοίτησε μόνο στην 9η τάξη. Στη συνέχεια εγγράφηκε σε πρόγραμμα ανοιχτού λυκείου. Γεννημένος το 2007, αυτοκτόνησε όταν περικυκλώθηκε από την αστυνομία. Δεν έχει προηγούμενο ποινικό μητρώο. Το σχολείο έχει εκκενωθεί. Πρόκειται για ένα περιστατικό που μας λυπεί βαθύτατα και θα διερευνηθεί διεξοδικά, σε όλες του τις πτυχές, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού του δράστη. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας προς τους κατοίκους του Σιβέρεκ και της Σανλιούρφα. Θα ακολουθηθούν οι απαραίτητες δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες. Παρά τα μέτρα ασφαλείας στα σχολεία, τέτοια μεμονωμένα περιστατικά μπορεί να συμβούν, ωστόσο θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα.»

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ παραμένουν υπό διερεύνηση τα ακριβή αίτια της επίθεσης.

Με πληροφορίες από: Milliyet