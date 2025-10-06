Σε βίντεο καταγράφεται η συγκλονιστική στιγμή, που ένας παράνομος μετανάστης, απογειώθηκε με ανεμόπτερο για να περάσει στην Ευρώπη.

Στη συνέχεια προσγειώθηκε πάνω από έναν ισχυρά οχυρωμένο φράχτη στα σύνορα.

Οι Αστυνομικοί έμειναν άναυδοι και έσπευσαν στο σημείο, όταν παρακολούθησαν την θεαματική εναέρια διέλευση, μέσω καμερών ασφαλείας.

Όμως, το μόνο που βρήκαν στην περιοχή, όπου προσγειώθηκε ο μυστηριώδης άνδρας, ήταν ο εγκαταλελειμμένος πολύχρωμος εξοπλισμός του ανεμόπτερου μέσα στην βλάστηση.

Η επιτυχημένη «παραβίαση» των συνόρων ήταν η πρώτη του είδους της που έχει επιχειρηθεί ή επιτευχθεί ποτέ σε αυτή την συγκεκριμένη περιοχή, μεταξύ του Μαρόκου και του ισπανικού θύλακα της Θέουτα στην Βόρεια Αφρική, απέναντι από το Γιβραλτάρ.

Παρόμοιες προσπάθειες έχουν γίνει στο παρελθόν και σε άλλα τμήματα των συνόρων.

Πλάνα από το βίντεο της «ιστορικής» αυτής στιγμής όπως την χαρακτηρίζουν, δείχνουν τον μετανάστη να πετά πάνω από το βουνό Τζέμπελ Μούσα στο Μαρόκο, πριν προσγειωθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος, στην περιοχή Σίντι Ιμπραήμ της Θέουτα, που είναι ένας εξαιρετικά δημοφιλής προορισμός για πεζοπόρους και ποδηλάτες, κυρίως τα Σαββατοκύριακα.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για να ανακαλύψει την ταυτότητα του αλεξιπτωτιστή. Δεν έχει καταστεί σαφές εάν πρόκειται για Μαροκινό ή Αφρικανό.

Τοπικά μέσα ανέφεραν ότι πρόκειται για έναν νεαρό άνδρα περίπου είκοσι ετών, ενώ υπήρχε εικασία ότι είχε χρονομετρήσει τη διέλευσή του, ώστε να συμπέσει με τη συνήθη μεταφορά μεταναστών από τη Θέουτα στην ισπανική ενδοχώρα, για την αποσυμφόρηση του υπερπλήρους κέντρου υποδοχής CETI.

Ένας καλά πληροφορημένος αστυνομικός δήλωσε το βράδυ: «Δεν νομίζουμε ότι πολλοί άλλοι θα το επιχειρήσουν. Είναι ακριβό, επικίνδυνο και απαιτεί εμπειρία».

Ο παράνομος μετανάστης κατάφερε να διαφύγει, αφήνοντας πίσω του τον πολύχρωμο εξοπλισμό του ανεμόπτερου που χρησιμοποίησε.

Είναι σύνηθες φαινόμενο για την Θέουτα να δέχεται μετανάστες που σκαρφαλώνουν στους ισχυρά οχυρωμένους φράχτες, που την χωρίζουν από το Μαρόκο. Άλλοι έχουν πηδήξει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν μέχρι την Θέουτα.

Η μέθοδος αυτή της επικίνδυνης εναέριας εισόδου χρησιμοποιείται σπανιότερα, αλλά ένας Σομαλός που κατάφερε να κολυμπήσει μέχρι την Θέουτα από την μαροκινή πόλη Μπελιονές, σε απόσταση μόλις τεσσάρων μιλίων, αναμένει τώρα μεταφορά στην ισπανική ενδοχώρα.

Μια τοπική εφημερίδα ανέφερε ότι είχαν ακόμη δημοσιεύσει οδηγίες, για το πώς να το κάνουν και είχαν επισημάνει προτεινόμενες διαδρομές, όπου ο συνοριακός φράχτης ήταν «πιο ευάλωτος».

Τον Μάιο, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, όταν προσπάθησε να αποτρέψει μετανάστες από το να σκαρφαλώσουν στον φράχτη της Θέουτα, που αποτελείται από δύο παράλληλους φράχτες, ύψους περίπου 10 μέτρων, καλυμμένους με αναποδογυρισμένο συρματόπλεγμα ξυραφιού.

Ηλεκτρονικοί αισθητήρες και φώτα υψηλής έντασης, ολοκληρώνουν ένα σύστημα σχεδιασμένο να είναι αδιάβατο. Τον Αύγουστο, το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας αποκάλυψε ότι 1.452 παράνομοι μετανάστες κατάφεραν να εισέλθουν στη Θέουτα από ξηράς, μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Ιουλίου, αυξάνοντας το ποσοστό συγκριτικά με πέρυσι, κατά 7,2%.

Εκτός από την αναρρίχηση στους φράχτες, κάποιοι μεταφέρονται λαθραία στον θύλακα μέσα σε οχήματα.

Τον Νοέμβριο του 2019, η Αστυνομία συνέλαβε έναν Μαροκινό οδηγό-καμικάζι που έσπασε με ταχύτητα το συνοριακό φυλάκιο με φορτηγάκι που μετέφερε 52 Αφρικανούς μετανάστες, συμπεριλαμβανομένου ενός βρέφους πέντε μηνών. Τέσσερα άτομα χρειάστηκαν νοσηλεία μετά το περιστατικό.

Οι 34 άνδρες, 16 γυναίκες και δύο παιδιά που βρίσκονταν στο πίσω μέρος του φορτηγού, ήταν όλοι Αφρικανοί.

Συνελήφθησαν από την Αστυνομία αφού τράπηκαν σε φυγή, μόλις το όχημα έφτασε στην Ισπανία, με πολλούς να τρέχουν προς την παραλία Αλμαντράμπα πριν αναζητήσουν καταφύγιο από την βροχή, στην σκεπαστή βεράντα ενός παραθαλάσσιου καφέ.

Τον Μάιο του 2015, ένα αγόρι οκτώ ετών βρέθηκε κουλουριασμένο μέσα σε μια βαλίτσα στο ίδιο συνοριακό φυλάκιο, όταν η Αστυνομία σταμάτησε έναν Μαροκινό έφηβο που είχε πληρωθεί για να το περάσει λαθραία.

Το παιδί, που ονομαζόταν Αντού Ουαταρά και καταγόταν από την Ακτή Ελεφαντοστού, έγινε αργότερα θέμα βιβλίου που έγραψε δημοσιογράφος, περιγράφοντας τις απελπισμένες προσπάθειες της οικογένειάς του να επανενωθεί στην Ευρώπη.

Έναν μήνα αργότερα, η Αστυνομία άνοιξε το καπό ενός παλιού αυτοκινήτου στο συνοριακό φυλάκιο Ελ Ταραχάλ και βρήκε έναν μετανάστη από τη Γουινέα στριμωγμένο οριζόντια — με τον κορμό του δίπλα στον καυτό κινητήρα, και τα πόδια του κοντά στο παρμπρίζ.

Τον Φεβρουάριο του 2017, εκατοντάδες αιμόφυρτοι Αφρικανοί φωνάζοντας «Ζήτω η Ισπανία», «Σ’ αγαπάμε Ισπανία» και «Μπόζα, μπόζα» (που σημαίνει «Νίκη, νίκη») χτυπούσαν το στήθος τους, πανηγυρίζοντας που κατάφεραν να περάσουν τα σύνορα από το Μαρόκο στην Θέουτα, όταν ο φράχτης είχε περίπου το μισό ύψος σε σύγκριση με σήμερα.

Πολλοί ήταν γυμνόστηθοι και ξυπόλητοι, ενώ άλλοι αιμορραγούσαν από βαθιές πληγές που υπέστησαν κατά τη διάσχιση.

Οι τοπικές Αρχές ανέφεραν τότε ότι περίπου 900 μετανάστες προσπάθησαν να περάσουν τον φράχτη και πάνω από 400 κατάφεραν να περάσουν στην αντίπερα όχθη.